Schokolade riechen: Hilft das beim Workout?

Schokolade hat, wenn es um das Thema Fitness geht, keinen besonders guten Ruf. Sie gilt eher als das, was man sich nach einem anstrengenden Training gönnt oder wovon man vor einem Workout besser die Finger lässt. Eine neue Studie verblüfft diesbezüglich, sie zeigte: Nicht Schokolade essen, sondern an ihr riechen könnte die körperliche Leistung beeinflussen.

In einer im Fachjournal Frontiers in Physiology veröffentlichten Untersuchung gingen Wissenschafter der Frage nach, wie der Geruch, Appetit und die körperliche Belastbarkeit zusammenhängen. Konkret wollten sie wissen, ob der Duft von Schokolade ein Krafttraining beeinflussen kann.

Untersucht wurden 23 gesunde, moderat trainierte Männer Anfang bis Mitte 20. Sie hatten mindestens zehn Stunden lang nichts gegessen, bevor sie eine Beinübung absolvierten: sogenannte „Leg Extensions“, bei denen im Sitzen die Unterschenkel gegen einen Widerstand nach oben gestreckt werden.

Diese Übung ist ein Klassiker im Fitness-Studio. Die Teilnehmer wurden in drei Gruppen eingeteilt: Eine Gruppe roch an verflüssigter dunkler Schokolade mit 90 Prozent Kakaoanteil, eine zweite an Milchschokolade mit 60 Prozent Kakaoanteil. Die dritte Gruppe erhielt Wasser, das als Vergleich diente.

Vor dem Training und zwischen den Übungssätzen wurden die Männer jeweils kurz dem jeweiligen Geruch ausgesetzt. Gleichzeitig erfassten die Forscher Parameter wie Hunger, Sättigungsgefühl, Essverlangen und die empfundene Anstrengung.