Schmerz hat viele Gesichter, je nachdem, was passiert ist: Nach einer Knieoperation oder einem Schmerz tut es weh, ebenso wie nach einem gebrochenen Oberschenkel, einer neuen Hüfte, einem Bandscheibenvorfall oder einer Sportverletzung. Hier setzt ein neues Positionspapier der Österreichischen Schmerzgesellschaft an: Schmerzen nach Operationen oder Verletzungen sollten nicht einfach als unvermeidlicher Teil der Heilung hingenommen werden.

Der Kern der Stellungnahme lautet so: Akute Schmerzen müssen früh, regelmäßig und passend behandelt werden. Nicht nur, weil Menschen weniger leiden sollen, sondern auch, weil starke Schmerzen viele Bereiche beeinträchtigen: die Mobilisation, den Schlaf, die Atmung, die Genesung insgesamt. Außerdem kann akuter Schmerz chronisch werden.

„Im Prinzip ist nichts neu, außer dass wir diese Punkte zusammenführen, um darauf aufmerksam zu machen“, sagt Waltraud Stromer, Oberärztin für Anästhesie und Intensivmedizin am Landesklinikum Horn und Vizepräsidentin der Österreichischen Schmerzgesellschaft.

Viele Betroffene, viele Schmerzen

Anlässe dafür gibt es viele: In Österreich kommt es jährlich zu rund 200.000 Sportunfällen. Häufig betroffen sind jüngere Menschen, oft Männer, mit Verletzungen an Kopf, Armen oder Beinen. Viele davon heilen gut ab, doch 10 bis 48 Prozent der Patientinnen und Patienten leiden danach unter bleibenden Schmerzen.

Für Stromer ist diese Zahl ein Warnsignal. Ein Grund dafür könnte eine nicht ausreichende Schmerztherapie und Betreuung in der Anfangsphase sein. Wenn Schmerz über längere Zeit bestehen bleibt, können im Nervensystem Prozesse in Gang kommen, die eine Chronifizierung begünstigen.

Auch die Traumatologie betrifft viele Menschen – also Schwerverletzte nach Unfällen, mit Verletzungen der Wirbelsäule, des Kopfs oder mit Brüchen. Bei Wirbelsäulenverletzungen können verschiedene Schmerzarten zusammenkommen: aus den Muskeln, Bändern und Gelenken, aber durch gereizte oder geschädigte Nervenwurzeln. Bei solchen Nervenschmerzen reicht es oft nicht, irgendein Schmerzmittel zu geben.

Dazu kommt der demografische Wandel. Ältere Menschen stürzen häufiger, Osteoporose erhöht das Risiko für Knochenbrüche, etwa am Oberschenkelhals oder an den Wirbelkörpern. Bei diesen PatientInnen ist eine Schmerztherapie besonders anspruchsvoll, weil oft mehrere Erkrankungen und Medikamente zusammenkommen. Stromer betont, dass man hier Organfunktionen, Wechselwirkungen und Nebenwirkungen besonders sorgfältig berücksichtigen müsse.

Schmerz ist nicht gleich Schmerz

Ein zentrales Anliegen ist für sie die Unterscheidung verschiedener Schmerzformen: „Es macht einen Unterschied, ob Gewebe verletzt ist, eine Entzündung vorliegt oder Nerven beteiligt sind. Praktisch bedeutet das: Nicht jedes Schmerzmittel hilft bei jedem Schmerz“, so Stromer.

Ein klassischer Wund- oder Entzündungsschmerz fühlt sich anders an als ein Nervenschmerz. „Hinweise auf Nervenbeteiligung können Brennen, Kribbeln, elektrisierende oder einschießende Schmerzen sein, manchmal auch ein Gefühl wie Ameisenlaufen. In so einem Fall brauche es rasch eine passende Abklärung und Behandlung“, betont Stromer.

Hier ortet sie ein Problem. In einer Umfrage unter AllgemeinmedizinerInnen hätten 54,5 Prozent angegeben, neuropathische Schmerzen mit nichtsteroidalen Antirheumatika zu behandeln. Also mit Medikamenten, die viele als klassische Entzündungshemmer kennen.

Stromer formuliert es drastisch: „Der Patient kann baden in NSAR, das hilft ihm nicht.“ Nervenschmerzen brauchen oft andere Wirkprinzipien. „Das heißt nicht, dass entzündungshemmende Schmerzmittel grundsätzlich falsch sind. Aber sie müssen zum Schmerz, zur Person und zu den Begleiterkrankungen passen.“ Das ist mit besserem Schmerzmanagement gemeint: nicht mehr Schmerzmittel um jeden Preis, sondern eine gezieltere Behandlung.