Unbehandelte Schlafapnoe könnte Risiko für Parkinson verdoppeln

Heftiges Schnarchen, oft unterbrochen durch ruckartiges Einatmen und unbemerktes Aufwachen: All das sind Symptome der sogenannten obstruktiven Schlafapnoe. Bleibt der Zustand unbehandelt, könnte dies das Risiko für die Entwicklung einer Parkinson-Erkrankung deutlich erhöhen, wie Forschungen aus den USA nun zeigen.

Risiko bei unbehandelten Betroffenen fast doppelt so hoch Für die Untersuchung wurden elektronische Gesundheitsakten von mehr als elf Millionen US-Militärveteranen, die zwischen 1999 und 2022 über das Kriegsveteranenministerium medizinisch versorgt wurden, analysiert. Selbst nach Berücksichtigung wichtiger und möglicher beeinflussender Faktoren wie Übergewicht, Alter und Bluthochdruck fanden die Forschenden immer noch einen eindeutigen Zusammenhang zwischen unbehandelter Schlafapnoe und Parkinson. Unter den Millionen von Veteranen mit Schlafapnoe war die Wahrscheinlichkeit, an der fortschreitenden neurologischen Krankheit zu erkranken, bei denjenigen, die keine sogenannte CPAP-Therapie erhielten, fast doppelt so hoch wie bei denjenigen, die diese Therapie erhielten. Unter CPAP-Therapie versteht man eine Behandlung mittels eines kontinuierlichen Überdrucks auf die Atemwege. Atemmasken blasen Betroffenen nachts Luft entgegen, mit der so entstehenden Luftschiene können die oberen Atemwege offen gehalten werden. Die CPAP-Therapie ist der Goldstandard in der Schlafapnoe-Therapie, aber es gibt Menschen, die diese Behandlung ablehnen, etwa, weil sie sich vor dem Partner genieren, weil sie die Maske als störend oder einengend erleben.

"Es (unbehandelte Schlafapnoe, Anm.) ist keineswegs eine Garantie dafür, dass man an Parkinson erkranken wird, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit erheblich", wird Studienmitautor Gregory Scott von der Oregon Health & Science University in einer Aussendung zitiert. Sauerstoffmangel versetzt Körper in Stress Um Thesen zu möglichen Ursachen für den beobachteten Zusammenhang aufzustellen, muss man wissen, was bei einer Schlafapnoe genau passiert. Durch einen verminderten Muskeltonus im Bereich der oberen Atemwege und der Zunge kann die Luft im Schlaf nicht mehr frei zirkulieren, es kommt zum Schnarchen. Kollabiert die Rachenmuskulatur vollständig, setzt die Atmung aus.