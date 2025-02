Wovon es abhängt, ob und wie gut wir uns an unsere Träume erinnern

Es gibt Menschen, die aufwachen uns sich präzise an Details ihres Traumes erinnern können. Andere wiederum erinnern sich an kaum etwas oder haben überhaupt gar keine Erinnerung. Doch warum ist das so? „Dream recall“ heißt die Fähigkeit, sich nach dem Aufwachen an Träume zu erinnern. Italienische Wissenschafterinnen und Wissenschafter sind jetzt der Frage nachgegangen, welche Faktoren - etwa Persönlichkeitsmerkmale oder Schlafmuster - dieses Erinnerungsvermögen an Träume beeinflussen. Mit teils überraschenden Ergebnissen.

Vieles auf diesem Gebiet war bisher ein Rätsel, kleinere Studien kamen zu teils unterschiedlichen Ergebnissen. Ein Team von Forschenden des italienischen Instituts für Höhere Studien (IMT School for Advanced Studies) in Lucca und der Universität Camerino hat zwischen den Jahren 2020 und 2024 die Traum-Erinnerungen von mehr als 200 Frauen und Männern im Alter von 18 bis 70 Jahren erhoben. Jeweils an 15 Tagen mussten sie unmittelbar nach dem Aufwachen mit der Hilfe eines Diktiergerätes ihre Erinnerungen an die Träume der jeweils vergangenen Nacht aufzeichnen. So mussten sie angeben, ob sie sich an einen Traum erinnerten oder nicht, ob sie den Eindruck hatten, geträumt zu haben, sich aber an nichts erinnern konnten, und den Inhalt des Traums beschreiben, wenn sie sich an ihn erinnern konnten.