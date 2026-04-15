Scheidung der Eltern nach der Hochzeit. War alles nur Schein?

Leser Verena K. (26) fragt: Ich habe vor wenigen Wochen geheiratet und kurz darauf haben mir meine Eltern mitgeteilt, dass sie sich scheiden lassen wollen. Ich dachte immer, dass wir eine harmonische Familie sind. War alles nur Schein?

Antwort: Mit Ihrer Hochzeit hat sich der emotionale Schwerpunkt Ihres Lebens verschoben – weg von der Herkunftsfamilie hin zu Ihrer eigenen Partnerschaft. Sie und Ihr Mann bilden nun das neue Gravitationsfeld für beide Familien, besonders, wenn einmal Kinder kommen. Ihre Eltern bleiben wichtig, bewegen sich aber künftig in einer etwas weiteren Umlaufbahn um Sie.Dass sie sich erst jetzt trennen, bedeutet nicht, dass Ihr bisheriges Familienleben „nur Schein“ war. Viele Paare funktionieren lange gut als Eltern, auch wenn die Paarbeziehung in den Hintergrund tritt.