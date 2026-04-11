Sauna: Dieser 30-Minuten-Effekt überrascht Forscher

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Irgendwie logisch, dass so eine Studie aus Finnland kommt. Dort gehört Saunieren zum Alltag. Spannend ist der Befund der neuen Arbeit trotzdem auch für alle anderen, die daran glauben, dass diese Form des Schwitzens fit hält: Bereits ein einzelner Saunagang zeigte in der Studie eine messbare Reaktion im Immunsystem. Fakt ist: Sauna gilt seit Langem als wohltuend. Sie entspannt, bringt den Kreislauf in Schwung und gehört in Finnland fast zur Grundausstattung des Lebens. Sie ist per se zwar nicht ausschließlich finnisch, aber mit kaum einem Land so stark verbunden. Frühe Formen waren einfache Rauchsaunen, beheizte Holzhäuschen, in denen man schwitzte, sich wusch und zur Ruhe kam. In Finnland gilt die Sauna traditionell nicht nur als Wellnessritual, sondern als fester Bestandteil des Alltags — als Ort der Reinigung, Ruhe, des Rückzugs.

Weiße Blutkörperchen werden mobilisiert Nun liefert eine neue Studie einen vertieften Hinweis darauf, was im Körper dabei passiert: Ein einzelner Saunagang in der Länge von 30 Minuten mobilisierte Leukozyten ins Blut, genau jene Zellen, die für die Abwehr von Krankheitserregern wichtig sind und eine wichtige Rolle in der Immunabwehr spielen. Untersucht wurden 51 Erwachsene mit einem Durchschnittsalter von 50 Jahren. Es nahmen 27 Frauen und 24 Männer teil, ihnen wurde mehrmals Blut abgenommen. Die Probandinnen und Probanden verbrachten 30 Minuten in einer finnischen Sauna bei 73 Grad Celsius, mit einer kurzen kalten Dusche nach der Hälfte der Zeit. Danach war die Zahl aller zirkulierenden weißen Blutkörperchen erhöht. Besonders relevant: Auch Neutrophile und Lymphozyten nahmen zu. Beide Zelltypen sind wichtige Bestandteile der Immunabwehr. Der Effekt war allerdings nicht dauerhaft: Rund 30 Minuten nach der Sitzung lagen diese Werte wieder auf dem Ausgangsniveau.