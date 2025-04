Warum wir täglich eine Portion Sauerkraut essen sollten

Eine neue wissenschaftliche Studie der University of California, Davis, bringt das traditionelle Sauerkraut ins Rampenlicht: Das beliebte fermentierte Kraut könnte eine bislang unterschätzte Wirkung auf unsere Gesundheit haben – insbesondere auf den Darm.

Sauerkraut wird durch Milchsäuregärung aus Weißkraut hergestellt. Es ist kalorienarm, reich an Ballaststoffen und Milchsäure sowie eine Quelle für die Vitamine C, B, K und B12. In früheren Zeiten war es vor allem im Winter ein wichtiges Grundnahrungsmittel, da es über lange Zeit haltbar ist, das Kraut gut angebaut werden kann und es viele gesunde Nährstoffe enthält.

Die Ergebnisse der aktuellen Studie deuten darauf hin, dass Sauerkraut nicht nur schmackhaft ist, sondern auch zur Stärkung der Darmbarriere beiträgt – einer zentralen Komponente für eine gesunde Verdauung und den Schutz vor Krankheiten.