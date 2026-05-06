Was der Ruhepuls über das Schlaganfallrisiko verraten kann

Ein Ruhepuls zwischen 60 und 69 Schlägen pro Minute dürfte mit dem geringsten Schlaganfallrisiko verbunden sein. Deutlich niedrigere oder höhere Werte könnten dagegen ein Warnsignal sein. Das zeigt eine große epidemiologische Studie des Imperial College London, die bei der Jahreskonferenz der Europäischen Schlaganfallorganisation in Maastricht vorgestellt wurde.

Für die Untersuchung wurden Daten von rund 460.000 Menschen aus der britischen Biobank ausgewertet. Die Teilnehmenden wurden im Schnitt 14 Jahre lang beobachtet. In diesem Zeitraum traten 12.290 Schlaganfälle auf. Laut Aussendung der Europäischen Schlaganfallorganisation handelt es sich um die bisher größte Studie dieser Art.

Risiko bei sehr niedrigem und sehr hohem Puls erhöht

Das Schlaganfallrisiko war laut Studie bei einer Ruheherzfrequenz von 60 bis 69 Schlägen pro Minute am niedrigsten. Bei Werten unter 50 Schlägen pro Minute war das Risiko um 25 Prozent erhöht. Bei einer Ruheherzfrequenz von mehr als 90 Schlägen pro Minute lag es um 45 Prozent höher.

Wichtig dabei: Der Zusammenhang blieb auch bestehen, nachdem bekannte Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes und Vorhofflimmern berücksichtigt worden waren. Die Forschenden sehen darin einen Hinweis, dass es sich nicht nur um einen Zufallsbefund handeln dürfte.

Unterschiedliche Schlaganfallformen betroffen

Sehr niedrige Herzfrequenzen waren vor allem mit ischämischen Schlaganfällen verbunden. Dabei wird ein Blutgefäß im Gehirn durch ein Gerinnsel verschlossen. Eine mögliche Erklärung: Bei sehr langsamem Herzschlag verlängert sich die Entspannungsphase zwischen den Schlägen, was die Durchblutung des Gehirns beeinflussen könnte.

Ein hoher Ruhepuls war hingegen sowohl mit ischämischen als auch mit hämorrhagischen Schlaganfällen verbunden. Letztere entstehen durch Blutungen im Gehirn. Eine erhöhte Herzfrequenz könnte auf eine stärkere Belastung der Gefäßwände hinweisen und damit verschiedene Formen von Gefäßschäden begünstigen.ahmen.