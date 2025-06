Schutz für Neugeborene vor RSV: Erfolg mit passiver Baby-Impfung

Die deutschen Experten hatten die beiden vorliegenden klinischen Studien (Zuteilung zu Probandengruppen per Zufall, Placebo-Kontrolle) "Harmonie" und "Melody" mit insgesamt teilnehmenden 11.000 Babys unter einem Jahr zusammen noch einmal ausgewertet. An "Harmonie" hatten auch deutsche Kinderkliniken teilgenommen.

Erfolgsrate über 80 Prozent

Die Prophylaxe mit dem monoklonalen Antikörper vor gravierenden RSV-Erkrankungen, die in diesem Fall häufig zu Spitalsaufnahmen führen, ist demnach hoch wirksam. "Schwere RSV-bedingte Infektionen der unteren Atemwege traten bei Kindern, die Nirsevimab erhielten, signifikant seltener auf als in der Kontrollgruppe. 151 Tage nach der Injektion mussten in der Kontrollgruppe 1,7 Prozent (HARMONIE) beziehungsweise 2,0 Prozent (MELODY) der Kinder stationär behandelt werden, in der Nirsevimab-Gruppe hingegen nur 0,3 Prozent beziehungsweise 0,4 Prozent", hieß es vor kurzem in der deutschen Ärztezeitung. Der Schutzeffekt zeigte sich auch über ein ganzes Jahr hinweg.

Diese Ergebnisse wurden vor kurzem auch durch eine Analyse der bisherigen Erfahrungen mit der RSV-Prophylaxe in der klinischen Routine aus mehreren Staaten ergänzt, die in Lancet Child & Adolescent Health erschienen ist. Insgesamt hatte man dabei 27 wissenschaftliche Beobachtungsstudien aus fünf Ländern (Frankreich, Italien, Luxemburg, Spanien und USA) noch einmal zusammen analysiert.