Riechstörung nach Covid-19: Heilung durch Eigenbluttherapie?

Derzeit wird der Ansatz in Großbritannien erstmals an einer Patientin erprobt, die vor über zehn Jahren infolge einer Nasennebenhöhlenentzündung ihren Geruchssinn verlor. Die anfängliche Anosmie wandelte sich später in eine Parosmie. Nun erhält sie konzentriertes Blutplasma, das aus ihrem eigenen Blut gewonnen wird, per Infusion. Besser bekannt ist das Vorgehen unter dem Begriff " Eigenbluttherapie ".

Natürliche Reparaturmechanismen stützen

Warum kommt es bei Virusinfektionen, etwa auch im Zuge einer Grippe, überhaupt zum Verlust oder der Störung des Riechvermögens? Man geht davon aus, dass das Virus Riechzellen in der Nase befällt und schädigt. Die Plasma-Infusionen sollen ihre Regeneration anregen.

Erstmals klinisch getestet wurde die Eigenbluttherapie bei Geruchsverlust von Zara Patel, Spezialistin für Geruchsstörungen an der Stanford University. Die Methode war nach dreimonatiger Anwendung einem Placebo überlegen. Nach einem Jahr verstärkte sich der Effekt nochmals. In einem Fall erlangte ein 73-jähriger Mann seinen Geruchssinn 45 Jahre nach dessen Verlust wieder, berichtet der britische Observer.

Durch Patels Arbeiten wurde Claire Hopkins, Expertin für Nasenheilkunden am King's College London, auf den Ansatz aufmerksam. Hopkins erkannte früh in der Pandemie das Phänomen des Geruchsverlusts bei Covid-19 und widmet sich seither der Erforschung möglicher Therapien, bislang ohne nennenswerte Erfolge, wie der Guardian berichtet.

"Die Beweise sind so aussagekräftig, dass ich das Gefühl habe, dass ich meinen Patienten dieses Verfahren anbieten sollte", wird sie im Guardian zum Potenzial der Therapie bei Riechstörungen zitiert. Das Verfahren sei minimalinvasiv, "die Risiken gering", so Hopkins, die die Behandlung nun breit im britischen Gesundheitssystem etablieren will. Eigenbluttherapien werden in Großbritannien, wie auch in Österreich, bereits für andere Zwecke eingesetzt. "Daher bin ich zuversichtlich, dass wir es anbieten können", so Hopkins.