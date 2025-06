Whisky als Durchfall-Vorsorge auf Reisen? "Den Bakterien ist das egal"

Das ist mein Lieblingsgerücht, das es in allen Varianten gibt: als Schluck vor dem Frühstück oder danach, zum Abendessen, oder am besten bei jeder Mahlzeit. Es gibt aber keinerlei Studien, die in irgendeiner Form belegen, dass das etwas bringt. Ich sage immer: „Wenn Sie das gerne tun, dann tun Sie es – aber nicht, um etwas zu vermeiden.“

Welche wäre das?

Es gibt Logisches: „cook it, boil it, peel it, or forget it“ – also nur Gekochtes/Gebratenes oder Geschältes essen, keinen Salat. Allerdings zeigen Studien, dass Menschen, die das alles beherzigen, genauso oft Durchfall bekommen, wie die, die sich nicht darum kümmern. Weil viele dieser Krankheitserreger nicht nur über verunreinigte Lebensmittel in uns hineingeraten, sondern auch über ungewaschene Hände und Oberflächen, die man berührt. Durchfall ist lästig, aber keine dramatische Erkrankung und geht meist von selbst wieder vorbei. In der Reiseapotheke sollte etwas sein, das dagegen hilft.

Impfen hatte in den letzten Jahrzehnten einen makellosen Ruf, weil es schwere Krankheiten wie Pocken nahezu ausgelöscht hat. Durch Corona ist die Impfskepsis gestiegen.

Impfgegner gibt es seit Erfindung der ersten Impfung. Durch Covid sind sie sehr viel mehr und lauter geworden. Ich glaube nicht, dass man die wieder zurückgewinnen kann. Da ist wohl zu viel an Vertrauensverlust passiert – was schade ist, weil Impfen eine wirklich geniale Vorbeugung gegen viele grausliche Erkrankungen ist, die wir gar nicht mehr sehen und daher vielleicht jeglichen Respekt davor verloren haben. Es gibt sie aber noch immer.