Was bringt ein Kurztrip ins Warme wirklich?

Sonne, Wärme und Sand zwischen den Zehen statt Schneematsch unter den Schuhen? Ein verlockender Gedanke, vor allem wenn die letzten Sonnenstrahlen gefühlte Lichtjahre entfernt scheinen. Dann zieht es viele für einen schnellen Trip in wärmere Gefilde. Doch bringt ein derartiger Kurzurlaub im Winter wirklich den erhofften Stimmungsumschwung? Oder steckt im schnellen Klimawechsel auch eine Portion Stress? „Es gibt Menschen, die brauchen nur einen langen Spaziergang im Wald, um sich zu erholen“, sagt Reisemediziner Dr. Marton Szell von der Tropenordination Wien Mitte. „Andere brauchen mehrere Tage, um den Alltag hinter sich zu lassen.“ Wer Sonne und Wärme sucht, spürt oft schon nach wenigen Tagen eine bessere Stimmung – vorausgesetzt, die Reise ist nicht zu lang. Lange Flüge Richtung Osten oder Westen bedeuten nicht nur eine Zeitverschiebung, sondern auch Stress: enge Sitze, lange Wartezeiten, vielleicht sogar Flugangst. „Für einen Kurztrip empfehle ich Ziele ohne große Zeitverschiebung, etwa im Nahen Osten, Nordafrika oder auf den Kanaren“, so der Experte.

Achtung auf Herz-Kreislauf Der Wechsel von Winterkälte zu sommerlicher Wärme ist für die meisten unproblematisch. Aber Szell warnt: „Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Bluthochdruck sollten bedenken, dass Reisen immer auch eine gewisse Belastung mit sich bringt.“ Notwendige Medikamente müssen mitreisen und Kühlketten sollten nicht unterbrochen werden. Und dann ist da noch die Sache mit der Sonne. Sie macht sicher gute Laune, kann aber auch gnadenlos sein. Gerade bei ungewohnter UV-Strahlung ist der Sonnenbrand schneller da, als man denkt. „Sonnenschutz ist Pflicht, egal ob Sie am Strand urlauben oder in den Alpen Ski fahren“, betont der Reisemediziner. Wer hofft, in wenigen Tagen seinen Vitamin-D-Spiegel deutlich zu steigern, wird enttäuscht. „Ein Kurzurlaub reicht dafür nicht aus, und der Zusammenhang zwischen Vitamin D und Stimmung ist wissenschaftlich umstritten“, erklärt Szell. Was sich allerdings sehr wohl verändert, ist der Flüssigkeitshaushalt: Höhere Temperaturen und mehr Bewegung bedeuten mehr Schwitzen. „Trinken Sie ausreichend – das ist eine einfache aber wichtige Urlaubsregel.“