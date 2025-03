Mediziner zu Ramadan: "Für gesunde Erwachsene nicht problematisch"

Vorsorgliches Trinken nicht ratsam

Wichtig sei vor allem eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, wobei in der Früh und am Abend nicht große Mengen auf einmal getrunken werden sollten, sondern kleinere Mengen. "Vortrinken", also große Mengen vor Sonnenaufgang zu trinken, sei nicht sinnvoll, vielmehr gehe es darum, 1,5 bis zwei Liter Flüssigkeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang verteilt zu sich zu nehmen, sowie vor allem in der Früh flüssigkeitsreiche Nahrungsmittel zu konsumieren.

Dazu zählen Obst und Gemüse wie Gurken, Tomaten, Melonen oder Erdbeeren. Zusätzlich empfehlen sich als Morgenmahlzeit nährstoffreiche und anhaltend sättigende Lebensmittel wie Haferflocken, Eier und Vollkornbrot.

Anlass, Essverhalten zu überdenken

"Beim Fastenbrechen am Abend sollte man eher kleine Portionen zu sich nehmen sowie fett- und zuckerreiche Speisen meiden. Das Fasten kann auch dazu genutzt werden, sein Essverhalten generell zu überdenken", rät Hutter. Abends sind Speisen mit langsam verdaulichen Kohlenhydraten, etwa Hülsenfrüchte, Eiweiß, gesunde Fette und ballaststoffreiche Lebensmittel sinnvoll.