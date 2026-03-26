Postnatale Depression bei Vätern: Warum sie viel später kommt

Eine große schwedische Registerstudie deutet nun darauf hin, dass sich psychische Krisen bei Männern nach der Geburt zudem zeitlich anders zeigen können als oft angenommen: nicht unmittelbar, sondern häufig erst mit deutlicher Verzögerung.

Wenn ein Kind zur Welt kommt, richtet sich die Aufmerksamkeit im Gesundheitssystem wie im privaten Umfeld meist auf Mutter und Baby. Väter laufen in dieser Phase häufig mit – und geraten eher aus dem Blick.

Das Ergebnis wirkt zunächst widersprüchlich: Während der Schwangerschaft und in den ersten Monaten nach der Geburt lag das Risiko für eine neue psychiatrische Diagnose bei Vätern zunächst unter dem Niveau des Vorjahres. Dieser Effekt hielt jedoch nicht an.

Die Studie, veröffentlicht in JAMA Network Open, wertete Registerdaten aus Schweden aus. Analysiert wurden 1.915.722 Geburten sowie 1.096.198 Väter im Zeitraum von 2003 bis 2021. Untersucht wurde, wie häufig bei Vätern neue psychiatrische Diagnosen rund um die Schwangerschaft der Partnerin und nach der Geburt gestellt wurden – im Vergleich zum Jahr vor der Empfängnis.

Sein Koautor Jing Zhou betont: „Über postnatale Depression wird meist im Zusammenhang mit frischgebackenen Müttern gesprochen. Doch auch das Wohlbefinden von Vätern ist wichtig – für sie selbst und für die ganze Familie.“

Aus Sicht der Forschenden ist vor allem diese zeitliche Verschiebung bemerkenswert. Studienautor Donghao Lu vom Karolinska Institutet spricht von einem unerwarteten Anstieg bei Depressionen und mahnt, Warnzeichen psychischer Überlastung bei Vätern auch lange nach der Geburt ernst zu nehmen.

Ein Jahr nach der Geburt zeigten sich deutlich höhere Diagnoseraten: Diagnosen wegen Depressionen und stressbezogenen Störungen lagen um mehr als 30 Prozent über dem Niveau vor der Schwangerschaft. Angststörungen sowie alkohol- und drogenbezogene Diagnosen kehrten dagegen ungefähr auf das frühere Niveau zurück.

Erklärung? Alltagseffekte und verzögerte Hilfe

Warum sich die Belastung erst später in Diagnosen niederschlägt, kann die Studie nicht direkt beantworten. Plausibel ist jedoch, dass die ersten Wochen nach der Geburt oft als Ausnahmezustand erlebt werden: Die Prioritäten sind klar, vieles ist organisatorisch getaktet, und die akute Situation kann kurzfristig stabilisieren – auch wenn sie anstrengend ist.

Mit zeitlichem Abstand setzt dann der Alltag ein:

chronischer Schlafmangel

anhaltender Druck im Beruf

finanzielle Sorgen

weniger Erholungsphasen

ein verändertes Beziehungsleben

Solche Faktoren können sich kumulativ auswirken. Zudem suchen Männer in vielen Gesundheitssystemen tendenziell später Hilfe oder benennen psychische Symptome weniger früh. Beides kann dazu beitragen, dass Probleme zeitversetzt „in“ Diagnosen sichtbar werden.

Ein begleitender Kommentar in JAMA greift diese Einordnung auf und plädiert dafür, perinatale psychische Gesundheit nicht ausschließlich als Thema der Mütter zu betrachten, sondern Väter systematischer mitzudenken.

Wichtig ist allerdings auch, was die Studie nicht zeigt. Erfasst wurden klinische Diagnosen aus Registern, also Fälle, die tatsächlich im Gesundheitssystem dokumentiert sind.

Väter, die belastet sind, aber keine Hilfe suchen oder keine Diagnose erhalten, tauchen in solchen Auswertungen nicht auf. Die tatsächliche psychische Belastung könnte daher höher liegen als die Registerzahlen nahelegen.