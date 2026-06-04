4 von 5 Tiktok-Videos zu psychischen Erkrankungen enthalten Falschinfos

TikTok-Videos zu psychischen Erkrankungen erreichen Millionen, doch ein Großteil der Inhalte ist fachlich falsch. Das zeigt eine neue Studie unter Beteiligung der deutschen Universität Witten/Herdecke, die erstmals deutschsprachige TikTok-Videos zu psychischen Störungsbildern systematisch ausgewertet hat. Analysiert wurden 177 Videos zu ADHS, Depression, Autismus, Narzissmus und posttraumatischer Belastungsstörung, die zusammen mehr als 94 Millionen Aufrufe erzielten. Das Ergebnis: Nur rund 20 Prozent der Inhalte waren fachlich korrekt. Die Mehrheit enthielt falsche oder stark vereinfachte Aussagen, weitere Videos schilderten ausschließlich persönliche Erfahrungen ohne medizinische Einordnung.

Pauschale Aussagen problematisch Besonders problematisch seien pauschale Aussagen wie „ADHS ist eine Superkraft“ oder „Narzissten lieben nicht“, sagt Aaron Mroß vom Lehrstuhl für Klinische Psychologie und Psychotherapie II der Universität Witten/Herdecke. Konzentrationsprobleme würden etwa häufig vorschnell mit ADHS gleichgesetzt, obwohl sie viele unterschiedliche Ursachen haben können. „Dass wir problematische Inhalte finden würden, hatten wir erwartet. Das Ausmaß der Falschinformationen hat uns aber überrascht“, so Mroß. Am schlechtesten schnitten Videos zum Thema Narzissmus ab: Kein einziges der untersuchten Videos wurde als fachlich korrekt bewertet. Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung würden darin oft als kalt, manipulativ oder beziehungsunfähig dargestellt. „Das wird den Betroffenen nicht gerecht“, betont Mroß. Viele von ihnen hätten selbst belastende oder traumatische Erfahrungen gemacht. Vergleichsweise verlässlicher waren Inhalte zur posttraumatischen Belastungsstörung, bei denen häufiger Expertinnen und Experten zu Wort kamen.