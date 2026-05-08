Psilocybin und LSD als Therapie: Wer profitiert – und wer nicht
Zusammenfassung
- Psychedelisch unterstützte Therapien wie Psilocybin und LSD zeigen bei bestimmten psychischen Erkrankungen teils starke, aber sehr unterschiedliche Wirkungen.
- PatientInnen mit stabilem sozialen Umfeld, Offenheit für neue Erfahrungen und sicheren Bindungen profitieren laut Charité-Studie am ehesten, während bei bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen Vorsicht geboten ist.
- Die Behandlung sollte ausschließlich in spezialisierten Zentren und unter professioneller Begleitung erfolgen, da Setting und Nachbereitung entscheidend für den Therapieerfolg sind.
Die Therapie mit Psychedelika ist eine scharfe Klinge. Es ist deswegen sehr wichtig, zu wissen, wann sie eingesetzt werden sollte – und wann nicht.
Was Psychedelika bewirken könnten
Psychedelika können Wahrnehmung, emotionales Erleben und Bewusstsein stark verändern. Wissenschaftlich erforscht werden sie seit mehr als 70 Jahren. Besonders im Blick sind heute schwere, therapieresistente Depressionen, aber auch Angststörungen, Suchterkrankungen und andere psychische Störungen.
Wie genau die Substanzen wirken, ist noch nicht vollständig geklärt. Vermutet wird, dass der kontrolliert herbeigeführte Ausnahmezustand neue Verknüpfungen im Gehirn begünstigen kann. Das Gehirn wird möglicherweise „beweglicher“. Auffällig ist: In Studien können bereits eine oder wenige therapeutisch begleitete Sitzungen starke Effekte haben.
Gerade deshalb ist die zentrale Frage: Bei wem ist eine solche Behandlung sinnvoll – und bei wem nicht?
158 Therapeut:innen weltweit befragt
Für die Studie befragten Felix Betzler und sein Team gemeinsam mit Forschenden aus Deutschland, England, Frankreich und den USA Therapeut:innen auf der ganzen Welt, die regelmäßig psychedelisch begleitete Behandlungen durchführen.
Der eigens entwickelte Fragebogen erfasste unter anderem die Berufserfahrung der Therapeut:innen, den Behandlungskontext, Lebensumstände und Persönlichkeitsmerkmale der Patient:innen, Dauer und Schwere der Erkrankung, Eigenschaften des Settings, Intensität der Betreuung und die Dosierung des Psychedelikums.
Insgesamt gingen Antworten von 158 Therapeut:innen in die Auswertung ein. Berücksichtigt wurden sowohl Behandlungen in gesetzlich geregelten Settings, etwa im Rahmen klinischer Studien, als auch Erfahrungen aus Ländern, in denen der Einsatz solcher Substanzen erlaubt ist. Auch Angaben von Therapeut:innen, die jenseits der Legalität, also im sogenannten Untergrund, arbeiten, flossen ein.
Wer profitieren könnte
„Das wohl wichtigste Ergebnis ist die Gesamtheit des Patientenprofils, das aus Sicht der Therapeut:innen ein gutes Ansprechen vorhersagt“, erklärt Betzler. Einige Merkmale hätten sich dabei deutlich gezeigt.
Günstig wirken demnach vor allem ein stabiles soziales Umfeld, Unterstützung durch Familie, Freund:innen oder Partner:innen, Offenheit für neue Erfahrungen, die Fähigkeit, belastende Umstände annehmen zu können, loslassen zu können und sichere Bindungsfähigkeit. Auch frühere Erfahrungen mit veränderten Bewusstseinszuständen, etwa durch Meditation oder Atemtechniken, können hilfreich sein.
„Offenheit für neue Erfahrungen, die Fähigkeit, bestimmte Umstände annehmen und akzeptieren zu können, loslassen zu können, aber auch eine sichere Bindungsfähigkeit sind entscheidende Faktoren“, sagt Erstautorin Grace Viljoen, Nachwuchsforscherin an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
Ungünstig wirkt sich den Befragten zufolge der Konsum anderer Substanzen aus – etwa Kokain, Amphetamin, Alkohol oder Cannabis.
Wo besondere Vorsicht nötig ist
Auch Persönlichkeitsmerkmale spielen nach Einschätzung der TherapeutInnen eine Rolle. Besonders gut könnten demnach Menschen mit vermeidenden, abhängigen oder zwanghaften Persönlichkeitstypen auf eine psychedelisch unterstützte Therapie ansprechen.
Vorsicht sehen die Befragten dagegen bei paranoiden, schizoiden und schizotypen Persönlichkeitszügen. Schwerer einzuordnen waren narzisstische und antisoziale Persönlichkeitstypen sowie emotional-instabile Persönlichkeiten vom Borderline-Typ.
„Mit dem Wissen, für welches Profil von Patientinnen und Patienten die Therapieform prinzipiell geeignet ist und wo sie dagegen eher Schaden anrichtet, können wir besser steuern, wer eine solche Therapie erhalten kann. Damit gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung Präzisionspsychiatrie in diesem sehr dynamischen Feld“, betont Betzler.
Kein Wundermittel
Die Studie macht deutlich: Psychedelisch unterstützte Therapie ist kein einfaches Wundermittel. Entscheidend ist nicht nur die Substanz, sondern auch das Setting. Die Behandlung muss gut vorbereitet, professionell begleitet und anschließend sorgfältig nachbesprochen werden. Patient:innen sollten Vertrauen zu den Therapeut:innen aufbauen können, klare Ziele formulieren und Ängste im Vorfeld ansprechen.
Die Charité rät, solche Behandlungen ausschließlich an spezialisierten Zentren und im Rahmen klinischer Studien in Anspruch zu nehmen. Nur dort sei gewährleistet, dass wissenschaftlich fundiert gearbeitet und sorgfältig entschieden wird.
Auffällig war auch ein Unterschied zwischen regulierten und nicht regulierten Settings: TherapeutInnen, die Psychedelika außerhalb klinisch kontrollierter und rechtlich geregelter Rahmenbedingungen anbieten, schätzten die Erfolgsaussichten insgesamt optimistischer ein. Ihre Vorbehalte waren geringer – auch bei älteren Menschen, schwereren Erkrankungen, geringem sozialem Halt oder früheren negativen Erfahrungen.
„Im besten Fall werden die jetzt erhobenen, entscheidenden Parameter bei der Auswahl künftiger Patient:innen berücksichtigt“, sagt Betzler. Künftig könnte dabei auch ein digitales Tool helfen. Das Studienteam will auf Basis der erhobenen Daten ein Instrument entwickeln, das die Erfolgswahrscheinlichkeit einer psychedelisch begleiteten Therapie vorab besser einschätzbar macht.
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