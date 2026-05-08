Psilocybin und LSD als Therapie: Wer profitiert – und wer nicht

Die psychedelisch unterstützte Therapie ist erneut in den Fokus gerückt. Dabei werden bewusstseinsverändernde Substanzen wie Psilocybin, der Wirkstoff aus psychoaktiven Pilzen, oder LSD zur Behandlung psychischer Erkrankungen eingesetzt – allerdings nicht als Selbstversuch, sondern in einem therapeutisch begleiteten Setting.

Zahlreiche Studien laufen derzeit, gelegentlich ist sogar von einer „Revolution in der Psychiatrie“ die Rede. Doch es gibt auch Zweifel. Während manche Patient:innen deutlich profitieren, sprechen andere gar nicht an.

Einzelnen geht es nach der Behandlung sogar schlechter. Um die Therapie künftig präziser einsetzen zu können, haben WissenschaftlerInnen unter Leitung der Charité – Universitätsmedizin Berlin die Erfahrungen von Therapeut:innen weltweit gebündelt. Im Fachjournal Nature Mental Health beschreiben sie nun erstmals das Profil eines passenden Patientenbildes.

„Die Therapie mit Psychedelika ist eine scharfe Klinge. Es ist deswegen sehr wichtig, zu wissen, wann sie eingesetzt werden sollte – und wann nicht“, sagt Studienleiter Felix Betzler, Leiter der Arbeitsgruppe Recreational Drugs an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Campus Charité Mitte.

Wenn eine Therapie anschlägt

Wie groß die Unterschiede sein können, zeigt die Charité anhand zweier Fallbeispiele. Eine Frau mittleren Alters leidet seit vielen Jahren an Depressionen. Freude kann sie nicht mehr empfinden. Medikamente haben ihr nicht geholfen, auch eine langjährige Psychotherapie blieb ohne ausreichenden Erfolg. Arbeitsfähig ist sie schon lange nicht mehr. Halt geben ihr Freunde, ihre Partnerschaft und ihr Hund.

In einem kontrollierten Studien-Setting nimmt sie an einer Psilocybin-Sitzung teil. Die Erfahrung ist intensiv, schmerzvoll, zugleich aber heilsam. Später beschreibt sie es, als sei sie durch einen Sturm gesegelt und plötzlich sei die Sonne durchgebrochen. Sechs Wochen nach der Behandlung ist ihre Depression verschwunden. Ein anerkannter Depressions-Score zeigt keine messbaren Krankheitszeichen mehr.

Doch es kann auch anders laufen. Eine zweite Patientin mit ähnlicher Diagnose, vergleichbarem Krankheitsverlauf und ähnlichen Lebensumständen erlebt die Sitzung als innere Tortur. Einen Durchbruch gibt es nicht. Ihre Depression bessert sich nicht, im Gegenteil: Danach fühlt sie sich noch hoffnungsloser, weil auch dieser letzte Strohhalm nicht getragen hat.