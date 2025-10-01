Proteinwert im Blut als möglicher Marker für Long-Covid gefunden

Ein Proteinwert im Blut ist neu als mögliches Merkmal für die Entstehung von Long-Covid identifiziert worden.

Forschende unter Leitung der MedUni Wien wiesen nach, dass Pentraxin 3 (PTX-3) bei Betroffenen, die eine schwere Covid-19-Erkrankung durchgemacht haben, auch Monate nach Abklingen der Infektion deutlich erhöhte Werte aufweist. Damit wurde ein potenzieller Biomarker für bestehende Gewebeschäden, langfristige Immunaktivierung und Komplikationen nach Covid-19 gefunden.

In der im Fachmagazin Frontiers in Immunology publizierten Studie untersuchte die Forschungsgruppe um Winfried Pickl und Rudolf Valenta die Spiegel sogenannter Akutephaseproteine im Blut von 141 Covid-19-Genesenen zehn Wochen und zehn Monate nach der Infektion und verglichen sie mit den Werten von 98 nicht infizierten Kontrollpersonen. Akutephaseproteine sind Bestandteile des angeborenen Immunsystems, die bei Infektionen rasch ins Blut ausgeschüttet werden, um Infektionen abzuwehren und die damit verbundenen Entzündungs- und Heilungsprozesse zu steuern.