Private Krankenversicherung im Trend: Österreicher wollen mehr Wahlmöglichkeiten

60 Prozent der Menschen in Österreich ist es wichtig, sich einen Privatarzt leisten zu können. Das geht aus einer repräsentativen Erhebung des Marktforschungsinstituts Reppublika Research & Analytics im Auftrag der Uniqa Insurance Group AG hervor. Befragt wurden 3.262 Personen zwischen 16 und 60 Jahren. Während vor ein paar Jahren der Fokus der privaten Gesundheitsvorsorge auf einer bevorzugten Unterbringung bei einem Krankenhausaufenthalt lag – Stichwort Ein- oder Zweibettzimmer auf Sonderklasse –, ist heute vor allem die Möglichkeit, Wahlärzte aufzusuchen, wichtig geworden. Auch spezielle, umfangreichere Vorsorgeuntersuchungen, die über die von der gesetzlichen Krankenkasse gedeckten Untersuchungen hinausgehen, sowie gesundheitsfördernde Angebote wie Massagen oder Wellnessangebote sind gefragt. Jeder Zweite misst der Leistbarkeit derartiger Behandlungen große Bedeutung zu. Die bevorzugte Unterbringung im Spital liegt erst auf Platz vier der Gesundheitsangebote, die für die Befragten sehr wichtig oder wichtig sind.

Derzeit können sich jedoch nur 16 Prozent der Befragten alle für sie wichtigen Services, Produkte und Dienstleistungen im Bereich Gesundheit uneingeschränkt leisten. 38 Prozent geben hingegen an, dass ihnen dies eher nicht oder gar nicht möglich ist. Trotzdem ist der Betrag, den die Befragten bereit wären, für eine private Krankenversicherung auszugeben, gestiegen. Im Durchschnitt würden sie monatlich 54 Euro für private Gesundheitsvorsorge zahlen – im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 46,10 Euro. Besonders die Jüngeren (bis 29 Jahre) zeigen sich mit durchschnittlich 60,30 Euro pro Monat besonders zahlungsbereit. Jeder Dritte junge Erwachsene ohne Zusatzversicherung ist interessiert, eine abzuschließen Rund ein Viertel (27%) der Befragten ohne private Krankenversicherung wäre interessiert, in den nächsten ein bis zwei Jahren eine solche abzuschließen. Bei den 18- bis 29-Jährigen ist es sogar ein Drittel, die sich dafür interessieren. Ebenfalls etwa ein Drittel der Befragten (34%) macht sich häufig Gedanken über seine gesundheitliche Situation und mehr als die Hälfte davon (55%) erlebt diese Gedanken als belastend. Und: Knapp drei Viertel der Befragten erachten gesundheitliche Vorsorge als sehr oder eher wichtig – ein Wert, der auf dem Niveau der finanziellen Vorsorge liegt (74%). „In Österreich ist die private Zusatzversicherung in der Mitte der Gesellschaft angekommen: Rund vier von 10 Menschen sorgen privat vor. Die Menschen wollen sich sowohl finanziell absichern als auch gesundheitlich vorsorgen – und das möglichst selbstbestimmt und leistbar“, sagte René Knapp, Vorstand für Personenversicherung bei der Uniqa bei einer Pressekonferenz am Montag.