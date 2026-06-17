Warum erhöhte Blutzuckerwerte dem Herzen schaden können

Der Blutzucker ist erhöht, aber Diabetes ist es noch keiner: Das wird Prädiabetes genannt, für viele Menschen ein Warnzeichen, aber nicht mehr.

Nun zeigt eine neue Analyse großer Langzeitstudien in "The Lancet Diabetes and Endocrinology", dass es wichtig wäre, darauf zu achten: Denn Menschen, deren Blutzuckerwerte aus dem Prädiabetes-Bereich wieder in den Normalbereich zurückkehrten, hatten über viele Jahre ein deutlich geringeres Risiko für schwere Herz-Kreislauf-Ereignisse – vor allem für kardiovaskulären Tod oder eine Krankenhausaufnahme wegen Herzschwäche.

Ziel wäre es, die Blutzuckerwerte wieder zu normalisieren: In der Studie wurde das streng definiert: Nüchternblutzucker unter 100 mg/dl, ein normaler Wert im Zuckerbelastungstest nach zwei Stunden und ein HbA1c unter 5,7 Prozent.

Bereits frühere Arbeiten zeigen: Wer wieder normale Werte erreicht, verbessert häufig auch die Insulinempfindlichkeit, Fettverteilung und Entzündungsprozesse im Körper. Diese Faktoren spielen aber auch beim Herz-Kreislauf-Risiko eine Rolle.