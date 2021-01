Passiver Impfstoff: Regeneron berichtete über positive Ergebnisse

Der Roche-Partner Regeneron hat seine ersten Ergebnisse aus einer laufenden klinischen Phase-II-Studie veröffentlicht. In dem Programm wird der Corona-Cocktail REGEN-COV (Casirivimab- und Imdevimab-Antikörpercocktail) als passiver Impfstoff zur Prävention von Covid-19 bei Personen mit hohem Infektionsrisiko getestet, wie aus einer Mitteilung des US-Unternehmens vom Dienstag hervorgeht.

Der Cocktail wurde laut Mitteilung vor allem bei Personen eingesetzt, die aufgrund der häuslichen Situation einem Covid-19-Patienten ausgesetzt sind. Die Studie werde gemeinsam mit dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Teil der National Institutes of Health (NIH), durchgeführt.