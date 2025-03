Bridget Jones ist zurück – doch diesmal unter völlig neuen Vorzeichen. Seit vier Jahren ist sie Witwe – Ehemann Mark starb während eines humanitären Einsatzes im Sudan. Seither bestreitet sie ihren turbulenten Alltag als alleinerziehende Mutter von Billy und seiner kleinen Schwester Mabel. Das Fehlen des geliebten Ehemannes und Vaters überlagert vieles, zumal Mark in Bridgets Gedanken und Erinnerungen allgegenwärtig ist.

Doch ihre Freunde sind sich einig: Es wird höchste Zeit, dass sie wieder ins Dating-Leben eintaucht. Zögernd lässt sich Bridget darauf ein – mit all den kleinen und großen Katastrophen, die man von ihr kennt. Doch was bedeutet es wirklich, nach einem so schweren Verlust wieder jemanden ins Herz zu lassen? Woran merkt man, dass man bereit für eine neue Beziehung ist?