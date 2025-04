Parkinson: Gezüchtete Nervenzellen als künftige Therapie?

Rund 25.000 Menschen sind in Österreich von Parkinson betroffen, Tendenz steigend. Bis heute ist Parkinson nicht heilbar , die Symptome sind aber mit medikamentösen und nicht-medikamentösen Therapien gut behandelbar. Doch jetzt gibt es erste Fortschritte mit einem komplett neuen Therapieansatz, berichtet das deutsche Science Media Center (SMC): Die Transplantation von aus Stammzellen gewonnenen Nervenzellen in das Gehirn.

Ein US-Forschungsteam um Viviane Tabar vom Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York testete in einer Studie eine Therapie mit Embryonen, die aus Stammzellen gewonnen wurden. Diese besitzen die Fähigkeit, sich in fast alle Zelltypen des Körpers entwickeln zu können. Im Labor wurden sie gezielt in eine Vorstufe von Dopamin-produzierenden Nervenzellen umgewandelt. Diese Zellen wurden anschließend in das Gehirn von zwölf Parkinson-Patientinnen und -Patienten transplantiert. Fünf erhielten eine niedrigere, sieben eine höhere Dosis der Zellen.

Nach 18 Monaten waren keine schweren Nebenwirkungen zu beobachten. Die Zellen überlebten und produzierten Dopamin. Vor allem in der Hochdosisgruppe verbesserte sich die Beweglichkeit.

Embryonale Stammzellen sind ethisch umstritten, die Forschenden verwendeten aber Zellen einer bereits existierenden Zelllinie, es mussten also keine neuen Zellen gewonnen werden.

Ein japanisches Forschungsteam um Ryosuke und Jun Takahashi verwendete für seine Studie eine andere Quelle für die Gewinnung von Stammzellen: Sie entnahmen Blutzellen von einem gesunden Spender und versetzten diese in einen "Stammzell-Zustand" zurück. Anschließend wurden aus diesen Stammzellen gezielt Vorläufer von Dopamin-produzierenden Nervenzellen hergestellt. Diese wurden insgesamt sechs Patientinnen und Patienten ins Gehirn transplantiert.

Parkinson-Therapie: Der neue Ansatz scheint sicher zu sein

Beide Studien zeigen, dass die Implantation von derartigen Stammzellen über einen Beobachtungszeitraum von ein ein bis zwei Jahren sicher und verträglich zu sein scheint, kommentieren vom SMC befragte Experten die Studienergebnisse. Das war auch das primäre Forschungsziel dieser Untersuchungen in einer frühen Phase (Phase 1 bzw. Phase 1/2) - für fundierte Aussagen zur Wirksamkeit sind weitere Studien mit einer größeren Probandenzahl notwendig.