Beim Abnehmen mit Abnehmspritzen wie Ozempic ist der gefürchtete Jojo-Effekt einer Studie zufolge besonders schlimm: Wer die Behandlung beendet, nimmt danach vier Mal schneller wieder zu als nach Diätprogrammen mit einer Ernährungsumstellung und mehr Bewegung. Der am Donnerstag im britischen Fachmagazin British Medical Journal veröffentlichten Studie zufolge liegt das vor allem daran, dass der Gewichtsverlust durch Abnehmspritzen besonders stark ist. Sogenannte GLP-1-Medikamente wie die Abnehmspritzen Ozempic und Wegovy werden eingesetzt, um Typ-2-Diabetes zu behandeln sowie übergewichtigen und fettleibigen Patientinnen und Patienten beim Abnehmen zu helfen. Sie regulieren den Blutzuckerspiegel und erhöhen das Sättigungsgefühl. Klinischen Studien zufolge verlieren Patientinnen und Patienten damit im Schnitt 15 bis 20 Prozent ihres Körpergewichts.

Nebenwirkungen und hohe Kosten "All das scheint eine gute Nachricht zu sein", sagte die Ernährungswissenschafterin Susan Jebb von der Universität Oxford, die an der neuen Studie beteiligt war. Etwa die Hälfte der Patientinnen und Patienten setzt die Medikamente ihren Angaben zufolge aber innerhalb eines Jahres wieder ab, was an weitverbreiteten Nebenwirkungen wie Übelkeit oder den hohen Kosten liegen könnte: In den USA kostet die Behandlung mehr als 1.000 US-Dollar (gut 850 Euro) pro Monat. Jebb und ihre Kolleginnen und Kollegen werteten nun 37 klinische Studien aus, die sich mit verschiedenen Medikamenten zur Gewichtsreduktion befassten. Sie stellten fest, dass die Patientinnen und Patienten nach dem Absetzen der Mittel wieder zunahmen - im Schnitt rund 0,4 Kilogramm pro Monat. Zehn Kilo plus ein Jahr nach Absetzen Sechs der ausgewerteten Studien untersuchten die Wirkstoffe der Medikamente Ozempic und Wegovy des dänischen Herstellers Novo Nordisk sowie Mounjaro und Zepbound des US-Herstellers Eli Lilly, Semaglutid und Tirzepatid. Während der Einnahme dieser Medikamente verloren die Patientinnen und Patienten demnach im Durchschnitt fast 15 Kilogramm an Gewicht. Nach dem Absetzen der Medikamente nahmen sie innerhalb eines Jahres aber zehn Kilogramm wieder zu. Längerfristige Daten liegen noch nicht vor. Die Forscher gehen aber davon aus, dass die Patientinnen und Patienten nach 18 Monaten wieder ihr Ausgangsgewicht erreichen. Auch Blutdruck und Cholesterinwerte waren nach 1,4 Jahren wieder so hoch wie zu Beginn der Behandlung.