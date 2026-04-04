Was Ostern für Familien bedeutet

Ein unsichtbarer Hase, bunte Eier, geheimnisvolle Verstecke – für Kinder ist Ostern ein Fest voller Magie. Im religiösen Sinn erinnert es an den Tod und die Auferstehung Jesu und damit an die Hoffnung auf ein Leben „danach“. Für Familien ist es zugleich eine Gelegenheit, zusammenzukommen und ein gemeinsames Ritual zu pflegen. Schaut man genauer hin, wirkt die Tradition des Osterhasen fast skurril: Ein Hase mit aufrechtem Gang bemalt Eier und versteckt sie, samt Süßigkeiten und oft sogar größeren Geschenken, in den Gärten der Welt. Warum? Psychologin Constanze Volkmann, Fachsektion Kinder, Jugend und Familie des BÖP, erklärt: „Pragmatisch betrachtet und ohne religiösen Impact kann man es so sehen: Hasen vermehren sich sehr schnell, Eier sind seit Jahrhunderten ein Symbol für neues Leben. Diese Kombination passt perfekt zum Frühling, wenn alles erwacht.“

Magische Anziehung Die Verbindung ist logisch: Der Hase steht für Lebendigkeit und Schnelligkeit, das Ei für den Beginn neuen Lebens. Zusammen ergibt das etwas, was den Frühling und die Freude des Neubeginns verkörpert. „Kinder lieben diese magische Geschichte“, sagt Volkmann. Die Ostereiersuche ist dabei meist der Höhepunkt – und auch Erwachsene verspüren die Freude am Finden. „Das ist evolutionspsychologisch verankert. Schon unsere Vorfahren mussten Nahrung finden, und das wurde als befriedigend erlebt“, so Volkmann. Man erlebt dabei zusätzlich den Reiz der sogenannten Objektpermanenz: Etwas ist da, auch wenn man es gerade nicht sieht. Die Spannung, etwas Verstecktes zu entdecken, macht die Besonderheit, egal ob beim Osternest, im Wühltisch oder sogar beim Surfen im Internet.