Mehr als nur Messaging: Wie Österreicher mit ihren Handys umgehen

Die ständige Erreichbarkeit über das Handy empfinden viele Österreicherinnen und Österreicher als Belastung. Dabei verschwimmen oft die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben, zeigte eine Studie des Beratungsunternehmens Deloitte, die am Mittwoch präsentiert wurde. 81 Prozent der 500 Befragten sind nämlich außerhalb der Arbeitszeit für berufliche Angelegenheiten auf dem Smartphone erreichbar. Viele fühlen sich dadurch häufig gestresst oder verspüren innere Unruhe. 39 Prozent werden mehrmals im Monat in der Freizeit von Führungskräften oder Mitarbeitenden kontaktiert, 15 Prozent sogar mehrmals pro Woche. "Für die mentale Gesundheit birgt das ein Risiko", sagte Florian Brence, Partner bei Deloitte Österreich. "Immerhin 16 Prozent fühlen sich durch die ständige Erreichbarkeit im Arbeitskontext häufig gestresst, 13 Prozent verspüren innere Unruhe oder sogar den Zwang, dauernd auf das Smartphone schauen zu müssen."

Ein Viertel nutzt das Handy vier bis fünf Stunden täglich Doch nicht nur im Berufsleben, auch im privaten Alltag ist das digitale Endgerät für viele nicht mehr wegzudenken. Die Hälfte der Befragten nutzt das Smartphone sehr oft, über ein Viertel ist sogar der Meinung, es viel zu oft zu verwenden. Konkret liegt die Nutzungsdauer bei fast einem Drittel (31 Prozent) zwischen zwei und drei Stunden pro Tag, fast ein Viertel (21 Prozent) ist sogar vier oder fünf Stunden täglich mit dem digitalen Endgerät beschäftigt. "Vor allem die junge Generation ist stark an Smartphones gebunden. Wie unsere Studie zeigt, ist ein großer Teil der Vielnutzer zwischen 14 und 29 Jahre alt", sagte Florian Brence. "Verwendet wird das Mobiltelefon dabei vor allem als Kommunikationsmittel, etwa zum Messaging oder Telefonieren. Aber auch im Internet zu surfen oder Social-Media-Aktivitäten zählen zu den Top-Aktivitäten."