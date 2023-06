Nur jedes zweite Kind wird aktuell wie empfohlen gegen HPV geimpft

Bis 2030 sollen laut Weltgesundheitsorganisation WHO 90 Prozent aller Mädchen bis 15 Jahre gegen HPV (Humane Papillomaviren) geimpft sein, und auch die Durchimpfungsrate bei Buben soll deutlich steigen. Die HPV-Impfung ist in Österreich für alle Kinder ab dem neunten Geburtstag kostenfrei. Geimpft wird laut Daten des Gesundheitsministeriums derzeit aber nur jedes zweite Kind zum empfohlenen Zeitpunkt, berichtete der Österreichische Verband der Impfstoffhersteller.

ÖVIH-Präsidentin Renée Gallo-Daniel forderte am Mittwoch bessere Aufklärung: "Schließlich ist die HPV-Impfung eine der wenigen Impfungen, die sehr effektiv vor Krebs schützen kann." Die Ausweitung des kostenfreien Impfprogrammes bis zum 21. Geburtstag sei wichtig gewesen. "Was wir aber wirklich brauchen, ist die von der WHO empfohlene Durchimpfungsrate von 90 Prozent als Gesundheitsziel in Österreich festzusetzen." Man müsse "bürokratische Hürden wie analoge Einverständniserklärungen für die Eltern abbauen oder sogar ein Opt-out- statt ein Opt-in-System für die Impfung an den Schulen etablieren", ergänzte ihre ÖVIH-Vorstandskollegin Sigrid Haslinger.