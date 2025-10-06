Die Nobelpreis-Woche beginnt heute Montag, 6. Oktober, mit der Bekanntgabe des Gewinners des Nobelpreises für Medizin oder Physiologie – mitzuverfolgen ab 11.30 Uhr im nachfolgenden Livestream:

Seit 1901 werden die Nobelpreise für Medizin, Physik und Chemie vergeben, 20 der seitdem Ausgezeichneten stammen aus Österreich oder sind durch ihre Forschungsarbeit eng mit Österreich verbunden, berichtet das Ö1-Morgenjournal. Das Preisgeld beträgt etwa eine Million Euro. Wer aber darf sich heuer Hoffnungen auf einen Gewinn machen? Hier ein Überblick über die Favoriten, ermittelt alljährlich vom Datenkonzern Clarivate. Der Favoritenkreis setzt sich aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen, deren Arbeiten 2.000 Mal und mehr von anderen zitiert wurden.

Kenji Kangawa und Masayasu Kojima Die japanischen Forscher Kenji Kangawa und Masayasu Kojima entdeckten das Hungerhormon Ghrelin. Dieses Stoffwechselhormon löst Appetit aus, hemmt aber auch die Kalorienverbrennung und vergrößert gleichzeitig die Fettspeicher im Körper. Abnehmspritzenforschung Nur dank der Entdeckung von Ghrelin konnte der Wirkstoff Semaglutid entwickelt werden, der die Wirkung von Ghrelin einschränkt. Die mittlerweile sehr beliebten sogenannten Abnehmspritzen (Ozempic und Wegovy) basieren auf Semaglutid. Auch den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Abnehmspritzenforschung könnte ein Nobelpreis verliehen werden.