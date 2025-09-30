Wie Mutationen im Blut die Lungenkrebsbehandlung revolutionieren könnten

Neben Prostata- und Brustkrebs ist Lungenkrebs die häufigste Krebsart. Aktives und passives Rauchen, Umwelt, erbliche Einflüsse und das Lebensalter erhöhen das Risiko. Wie genetische Veränderungen im Blut die Entstehung und den Verlauf des Bronchialkarzinoms beeinflussen können, untersucht ein europäisch-kanadisches Forschungsteam mit Mitteln der EU. Rund ein Drittel des Fördervolumens von einer Million Euro geht an die Med-Uni Graz, teilte die Universität am Dienstag mit. Wenn wir altern, werden Veränderungen im Erbgut blutbildender Stammzellen häufiger. Wie die Wissenschaft bereits erkannt hat, können die Mutationen im Blut zur sogenannten klonalen Hämatopoese von unbestimmtem Potenzial (CHIP) führen. Diese meist unbemerkte Veränderung kann wiederum das Risiko für Blutkrebs, aber auch für Tumore wie Lungenkrebs oder auch Bauchspeicheldrüsenkrebs erhöhen.

Kampf gegen klonale Hämatopoese Die Mechanismen dahinter sind noch weitgehend unbekannt, doch das internationale Forschungsteam verfolgt einen interessanten Ansatz: "Wir vermuten, dass CHIP-veränderte Blutzellen entzündungsfördernde Botenstoffe produzieren, die das Tumorwachstum begünstigen oder Krebstherapien abschwächen", erklärte Michael Dengler von der Klinischen Abteilung für Onkologie. Er leitet das Projekt seitens der Med-Uni Graz. "Wenn wir besser verstehen, wie durch CHIP veränderte Blutzellen mit der Tumorumgebung interagieren, eröffnen sich neue Wege für personalisierte Behandlungsstrategien", beschrieb Michael Dengler, die Zielrichtung des EU-Projektes SARAH (Study on clonal hematopoiesis-associated inflammation in cancer). Das Team aus Graz ist wichtig für die Entwicklung und Überprüfung von Modellen, die vor der Anwendung am Menschen getestet werden, und für die Bestätigung ihrer Wirksamkeit in der Klinik. Mit der biotechnologischen Methode CRISPR-Cas9, einer Art 'Genschere', und klinisch relevanten Krebsmodellen wird die Rolle des Proteins CHIP bei Lungenkrebs untersucht. Gleichzeitig werden Gewebeproben von Patienten analysiert, um die Forschungsergebnisse in den klinischen Kontext zu überprüfen. Das Ziel ist, neue therapeutische Ansätze zu entwickeln, die gezielt gegen die durch CHIP verursachten Entzündungsprozesse wirken und bestehende Behandlungen verbessern.