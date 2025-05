Mit dieser Zahl an Schritten kann das Krebsrisiko gesenkt werden

Ausgewertet wurde nach der physischen Aktivität im Rahmen des täglichen Lebens, nicht nach sportlicher Betätigung. Bei den Probanden handelte es sich um 85.394 Personen im Alter von rund 63 Jahren. Sie hatten alle bei Aufnahme in die Studie eine Woche lang einen Akzelerometer zum Messen ihrer körperlichen Aktivitäten getragen - diese zeichnen ihre Intensität und Dauer auf. Die Beobachtungsdauer für das Auftreten von Krebserkrankungen betrug im Mittel 5,8 Jahre. Bis zur Auswertung war bei 2.633 Personen eine bösartige Erkrankung diagnostiziert worden.

Plateau-Effekt ab 9.000 Schritten

Im Rahmen der Analyse ergab sich eindeutig eine Abhängigkeit der Erkrankungshäufigkeit vom Ausmaß der körperlichen Aktivitäten im täglichen Leben. Dabei ging es um ganz "normale" Tätigkeiten wie einkaufen zu gehen, Betätigung im Haushalt etc. "Ein Effekt war ab etwa 7.000 Schritten nachweisbar. Diese Personen waren zu elf Prozent seltener (an Krebs; Anm.) erkrankt als bei einer täglichen Schrittzahl von 5.000. Bei einer Steigerung von 7.000 auf 9.000 Schritte am Tag sank das Risiko noch einmal um 16 Prozent", schrieb dazu das Deutsche Ärzteblatt.