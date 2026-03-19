Hafer, Mandel, Kokos: Studie warnt vor dieser Pflanzenmilch

Nicht alle pflanzlichen Milchalternativen sind aus ernährungsphysiologischer Sicht gleich empfehlenswert. Eine aktuelle Untersuchung des Salzburger Special Institute for Preventive Cardiology and Nutrition (SIPCAN) zeigt, dass rund ein Drittel der in Österreich erhältlichen Produkte beim Zucker- und Fettgehalt Verbesserungsbedarf aufweist. Besonders kritisch bewertet wurden Erzeugnisse auf Kokosbasis. Insgesamt analysierte das vorsorgemedizinische Institut 444 pflanzliche Milchalternativen.

Obwohl eine pflanzenbasierte Ernährung als förderlich für Gesundheit und Umwelt gilt, unterscheiden sich pflanzliche Milchprodukte laut SIPCAN erheblich in ihrer Nährstoffzusammensetzung. „Unsere Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede je nach verwendetem Rohstoff“, erklärte Studienkoordinator und Ernährungswissenschafter Bastian Preissler. Vor allem Kokosprodukte fielen negativ auf: Nur etwa zwölf Prozent erfüllen die SIPCAN-Kriterien hinsichtlich Zucker- und Fettgehalt sowie den Verzicht auf Süßungsmittel. Mit durchschnittlich 7,1 Gramm Zucker pro 100 Gramm beziehungsweise Milliliter liegen sie über dem Grenzwert von 6,7 Gramm, auch der Fettgehalt überschreitet mit 6,5 Gramm den empfohlenen Höchstwert von 4,2 Gramm.