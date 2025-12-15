Mikroplastik: Gar nicht so schädlich wie sein Ruf?

Spielzeug, Elektronik, Möbel, Verpackungen – Plastik ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Und bei zahlreichen Produkten denkt man gar nicht daran, dass kleinste Plastikpartikel enthalten sind, etwa in Kosmetikartikeln, in Kaugummi und Teebeuteln, die Beschichtung von Pappbechern, der Glitzer von Bastelmaterial oder Kunststofffasern in Kleidung. Eine Studie in Boulderhallen hat sogar gezeigt, dass der Abrieb des Gummis von Kletterschuhen zu hohen Konzentrationen kleinster Plastikpartikel in der Luft führt. In Form von Mikroplastik nehmen wir sie über Einatmen oder Verschlucken in den Körper auf. Mikroplastik konnte in Leber- und Gehirnproben, im Blut, in der Lunge und in den Fortpflanzungsorganen sowie in der Plazenta nachgewiesen werden. Zudem zeigen Studien, dass es im Boden, in der Luft und im Abwasser ebenso zu finden ist wie in Tieren, etwa in Fischen, die später auf dem Teller landen. In der Wahrnehmung der meisten Menschen ist das ein großes Problem. „Neun von zehn Personen kennen Mikroplastik, die meisten nehmen es als Risiko wahr und sind beunruhigt. In den vergangenen Jahren ist der Anteil der dadurch beunruhigten Personen gestiegen“, sagte Robin Janzig, Leiter der Abteilung Risikokommunikation beim deutschen Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) anlässlich einer Tagung in Berlin.

Schädlich für den Körper? 95 Prozent der Befragten einer aktuellen deutschen Erhebung, die im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurde, schätzen die Aussage, dass sich Mikroplastik im Laufe der Zeit im menschlichen Körper ansammeln und ab einer bestimmten Konzentration Schäden verursachen kann, als wahr ein. 84 Prozent gehen davon aus, dass Mikroplastik im Körper bestehende Krankheiten verschlimmern kann. 81 Prozent wiederum stimmen der Aussage zu, dass je kleiner Mikroplastik ist, desto schädlicher ist es potenziell. Wie gefährlich die kleinsten Teilchen im menschlichen Körper tatsächlich sind, dazu fehlen jedoch wichtige Erkenntnisse. Nach aktuellem Stand der Wissenschaft stellt Mikroplastik, definiert als Gemisch kleinster Plastikpartikel in der Größe von 5 Millimeter bis 1 Mikrometer, ein sehr geringes Gesundheitsrisiko für den Menschen dar. „Man weiß mittlerweile, dass Mikroplastik über die Nahrung aufgenommen wird und in den Darm gelangt. Die meisten Partikel kommen aber nicht über die Darmbarriere. Es ist bisher noch nicht gelungen, einen zweifelsfreien Zusammenhang zwischen gesundheitlichen Effekten und Mikroplastik zu belegen – die Aufmerksamkeit darauf ist aber sehr groß, nicht nur in der Bevölkerung, auch in der Forschung“, betonte Biochemiker Holger Sieg, Leiter der Arbeitsgruppe Mikroplastik am BfR. Partikel größer als 10 Mikrometer können nicht von Zellen aufgenommen werden, erst Partikel kleiner als 1,5 Mikrometer können die Darmbarriere so überqueren, dass sie ins Blut gelangen.

Infos Mikroplastik

Bezeichnet winzige Kunststoffpartikel mit einer Größe von weniger als 5 mm, die heute nahezu überall in der Umwelt vorkommen. Sie entstehen entweder gezielt in kleiner Form, z. B. für Reinigungsmittel (primäres Mikroplastik) oder durch den Zerfall größerer

Kunststoffteile wie

Verpackungen oder Reifenabrieb (sekundäres Mikroplastik). Menge

Für Schlagzeilen sorgte die Meldung, dass wir über die Nahrung bis zu einer Kreditkarte Mikroplastik – das entspricht fünf Gramm – pro Woche aufnehmen. Später stellte sich heraus, dass es sich um eine Fehlberechnung handelte. Heute geht man von ca. 4 Mikrogramm Mikroplastik pro Woche aus.