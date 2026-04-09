Michael Patrick: Was man über Motoneuronen-Krankheiten weiß

Der frühe Tod des Schauspielers Michael Patrick (35, „Game of Thrones“) lenkt den Blick auf eine seltene, schwere Erkrankungsgruppe: die Motoneuronen-Krankheiten. Dabei handelt es sich um Erkrankungen des motorischen Nervensystems.

Betroffen sind jene motorischen Nervenzellen, die Signale vom Gehirn und Rückenmark an die Muskeln weiterleiten und so Bewegungen ermöglichen. Michael Patrick, auch als Michael Campbell bekannt, erhielt seine Diagnose im Februar 2023.

Wenn diese Nervenzellen geschädigt werden, werden Muskeln mit der Zeit schwächer, steifer und bauen ab. Die Erkrankung kann das Gehen, Sprechen, Essen, Trinken und Atmen beeinträchtigen. Typisch sind fortschreitende Muskelschwäche, Muskelabbau, Muskelzuckungen oder Spastik. Störungen der Sensibilität sind dagegen meist nicht typisch.

Welche Formen gibt es?

Motoneuronerkrankungen sind kein einheitliches Krankheitsbild. Sie unterscheiden sich unter anderem darin, ob das obere Motoneuron im Gehirn, das untere Motoneuron im Rückenmark oder beide betroffen sind.

Zu den wichtigsten Formen zählen: