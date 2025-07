Methylenblau: Warum der Hype gefährlich ist

Blaue Zungen sind seit Monaten ein Statement in den sozialen Medien. Wer sie blau verfärbt in die Kamera hält, hängt einem zweifelhaften Trend an. Verantwortlich ist der Farbstoff Methylenblau, und der wird von Influencern als vermeintliches Wundermittel hochgelobt. Es soll oxidativen Stress reduzieren, die Leistungsfähigkeit ankurbeln und Alterungsprozesse bereits auf Zellebene aufhalten. Und jene, die das in ihre Smartphone-Kameras sprechen, tun kund, dass sie sich viel vitaler und gesünder fühlen als ohne.