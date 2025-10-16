Metabolische Fettleber: Eine Volkskrankheit, aber meist vermeidbar

Die metabolisch assoziierte Fettleber (veraltet: nichtalkoholische Fettleber) ist längst zu einer Volkskrankheit geworden. Fachleute sprechen heute von MASLD, und wenn eine Entzündung hinzukommt, von MASH. In Österreich ist bereits jeder Dritte betroffen, weltweit etwa ein Viertel der Bevölkerung – und die Zahlen steigen weiter. Haupttreiber ist unsere moderne Lebensweise mit zu viel Kalorien, zu wenig Bewegung und wachsendem Übergewicht. Doch auch Schlanke sind nicht geschützt: Genetik und Ernährungsgewohnheiten spielen eine Rolle. Besonders eng verknüpft ist die Fettleber mit Diabetes Typ 2 – rund 70 Prozent der Betroffenen leiden gleichzeitig an MASLD. Umgekehrt erhöht die Fettleber das Risiko, selbst Diabetes zu entwickeln. Zusammen mit hohen Blutfetten entsteht so ein gefährlicher Mix, der Stoffwechsel und Gefäße belastet.

Eine Fettleber betrifft weit mehr als nur die Leber. Anfangs kann sich das Fett durch Lebensstiländerung noch zurückbilden. Bleibt es jedoch bestehen, drohen Entzündung (MASH), Fibrose, Zirrhose oder sogar Krebs.

Noch gravierender: Mit Fettleber steigt auch das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und andere Gefäßerkrankungen. MASLD ist also kein reines „Leberproblem“, sondern eine ernsthafte Gefahr für die gesamte Gesundheit.