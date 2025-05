Neue Binde kann Krankheiten im Menstruationsblut erkennen

Ein Zürcher Forschungsteam hat eine Binde entwickelt, die Krankheiten erkennt. Frauen können mit dem Smartphone ein Bild der gebrauchten Binde aufnehmen und mit einer App auswerten. So können Erkrankungen wie Eierstockkrebs und Endometriose früh entdeckt werden. Ihre smarte Binde tauften die Forschenden der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich (ETH Zürich) "MenstruAI", wie die Hochschule am Dienstag mitteilte.