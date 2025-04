Mein Partner hat  Kontakt zur Ex. Kann ich ihm vertrauen?

Leserin Simone M. (36) fragt:

Ich bin seit mehr als einem Jahr mit meinem Partner zusammen. Vor mir war er lange in einer ziemlich toxischen On-Off Beziehung und es dauerte sehr lange, bis er sich emotional davon gelöst hatte, sagte er mir zumindest. Erst dann konnte er wieder eine feste Beziehung eingehen und das war mit mir. Er lässt auch kein gutes Haar an seiner Ex, wenn er von ihr spricht, was anfangs oft der Fall war. Ich habe ihm daraufhin klargemacht, dass ich nicht mit ihm über sie reden will, was er verstanden hat. Jetzt habe ich zufällig entdeckt, dass er heimlich mit seiner Ex schreibt und ihn darauf angesprochen. Er sagt, es sei nichts passiert und er wollte mich nur nicht aufregen. Aber für mich fühlt es sich wie ein Vertrauensbruch an. Ich weiß nicht, ob ich ihm noch vertrauen kann oder ob ich überreagiere. Wie soll ich damit umgehen?

Dr. Leben antwortet:

Es ist nicht ungewöhnlich, dass jemand nach einer intensiven, möglicherweise toxischen Beziehung emotional noch nicht vollständig losgelassen hat – auch wenn er das sich selbst oder seinem neuen Partner beziehungsweise seiner neuen Partnerin gegenüber so darstellt. Selbst wenn Ihr Partner seine Ex-Freundin kritisiert oder extra betont, dass er sich endgültig von ihr gelöst hat, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass die emotionale Verbindung vollständig gekappt ist.

Warum kann es so schwer sein, endgültig loszulassen? Menschen neigen dazu, sich an die positiven Erinnerungen an eine vergangene Beziehung zu klammern – selbst, wenn diese insgesamt schädlich war. Falls die Beziehung Ihres Partners wirklich so toxisch war, könnte es sich um eine emotionale Abhängigkeit handeln, die einer Sucht ähnelt. Und wie bei jeder Sucht fällt es schwer, abrupt aufzuhören. Deshalb ist es wichtig, dass Sie offen über das Thema sprechen. Teilen Sie Ihrem Partner mit, wie Sie sich fühlen, ohne ihn dabei anzugreifen.