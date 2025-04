Ich will Nähe, mein Partner Sex. Was tun?

Vielleicht liegt das Problem also nicht nur bei ihm, sondern auch in Ihrer Beziehungsdynamik. Es könnte helfen, wenn Sie ihn nicht nur als langjährigen Bindungspartner sehen, sondern Sie beide ihre wechselseitige sexuelle Attraktivität in den Vordergrund stellen. Damit vermitteln Sie Ihrem Partner ausreichend, dass Sie es grundsätzlich angenehm empfinden, wenn er Sie will, aber dass es seine Attraktivität erhöhen könnte, wenn Sie Tempo und Timing bestimmen und die Kontrolle darüber haben.