Mein Freund will immer nur Intimität im Dunkeln - warum will er mich nicht sehen?
Leserin Chiara M. (26) fragt:
Ich bin seit Kurzem in einer neuen Beziehung, und eigentlich verstehe ich mich sehr gut mitmeinem Freund. Im Bett fällt mir jedoch etwas auf, das mich zunehmend verunsichert: Er möchte ausschließlich im Dunkeln mit mir schlafen. Am Anfang war das ja ok, weil das auch mir mehr Sicherheit gibt. Aber jetzt würde ich ihn gern „sehen“. Ich frage mich, ob das etwas mit mir, meinem Körper oder seiner Anziehung zu mir zu tun hat. Ist das ein harmloser persönlicher Wunsch, oder könnte mehr dahinterstecken? Wie spreche ich dieses Thema an, ohne ihn zu verletzen oder mich selbst angreifbar zu machen?
Antwort:
Dass Ihr Freund nur im Dunkeln Sex möchte, muss zunächst nichts mit Ihnen oder Ihrem Körper zu tun haben. Tatsächlich gibt es dazu psychologische und sexualwissenschaftliche Erklärungen. Viele Menschen erleben Dunkelheit beim Sex als entspannend, weil sie den Fokus stärker auf Berührung, Fantasie und Körpergefühl lenkt. Studien zeigen, dass Scham, Selbstbeobachtung und Leistungsdruck häufig abnehmen, wenn visuelle Reize reduziert werden.
In der Sexualforschung spricht man vom sogenannten „Spectatoring“ (Masters & Johnson). Damit ist gemeint, dass Menschen sich beim Sex innerlich beobachten oder bewerten, statt sich emotional fallen zu lassen. Dunkelheit kann in diesem Fall helfen, diesen Druck zu reduzieren. Das betrifft Männer genauso wie Frauen. Dahinter muss also weder mangelnde Anziehung noch Ablehnung Ihres Körpers stehen. Häufig hat es mehr mit dem eigenen Körperbild, Unsicherheit oder früheren Erfahrungen zu tun.
Daneben gibt es Menschen, die Sexualität generell stärker über Nähe, Geruch, Fantasie oder Berührung erleben als über visuelle Reize. Andere fühlen sich verletzlich, sobald sie „gesehen werden“ – emotional wie körperlich. Gerade zu Beginn einer Beziehung kann Dunkelheit daher auch eine Form von Schutz sein.
Wichtig ist, dass Sie offen über Ihre und Ihr Freund über seine Gefühle sprechen können. Formulieren Sie es nicht als Vorwurf, sondern neugierig und ehrlich: dass Ihnen aufgefallen ist, wie wichtig ihm Dunkelheit ist und dass Sie ihn aber auch gerne sehen und mehr erleben würden. Oft steckt hinter solchen Vorlieben nichts Problematisches, sondern zunächst einfach seine individuelle Art, mit Nähe und Intimität umzugehen.
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