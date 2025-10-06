Medizin-Nobelpreis für Mary Brunkow, Fred Ramsdell und Shimon Sakaguchi

Die diesjährigen Nobelpreisträger für Physiologie oder Medizin gehen an Mary Brunkow (Institute for Systems Biology, Seattle, USA), Fred Ramsdell (Sonoma Biotherapeutics, San Francisco, USA) und Shimon Sakaguchi (Osaka University, Osaka, Japan) für ihre Entdeckungen zu peripherer Immuntoleranz - wie also das Immunsystem unter Kontrolle gehalten wird. Sie hätten "fundamentales Wissen geliefert, wie das Immunsystem funktioniert", so die Begründung. Ausgezeichnet werden ihre Entdeckungen zu einer Form der Immuntoleranz, der peripheren Immuntoleranz, einer stark verminderten Reaktion des Immunsystems gegenüber bestimmten Auslösern. Die drei Immunforscher hätten fundamentales Wissen darüber geliefert, wie das Immunsystem daran gehindert wird, den eigenen Körper anzugreifen, etwa bei Autoimmunerkrankungen oder nach Organtransplantationen. Zwei der drei Ausgezeichneten wissen noch nicht davon Nur einer der Ausgezeichneten, Shimon Sakaguchi, wurde bisher erreicht. Er war beim Anruf in seinem Labor und sehr bewegt. Die anderen beiden Preisträger konnten noch nicht erreicht werden - ihnen wurde bisher nur auf die Sprachbox ihres Telefons gesprochen. Das wurde heute wie jedes Jahr am ersten Montag im Oktober um 11.30h am Karolinska-Institut in Stockholm bekannt gegeben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Nobel Prize Committee Die Gewinner des Nobelpreises für Medizin 2025.

Die Entdeckung der regulatorischen T-Zellen Shimon Sakaguchi legte in den 1990er-Jahren den Grundstein für ein neues Verständnis der Immunregulation. Er identifizierte sogenannte regulatorische T-Zellen (Tregs) – spezialisierte Immunzellen, die verhindern, dass das körpereigene Abwehrsystem gesundes Gewebe angreift. Diese Zellen fungieren als eine Art Wächter des Immunsystems und spielen eine entscheidende Rolle bei der Kontrolle von Autoimmunerkrankungen wie Multipler Sklerose oder Typ-1-Diabetes. Im Jahr 2001 erweiterten Mary E. Brunkow und Fred Ramsdell, damals Forschende bei der Immunex Corporation in Seattle, diese bahnbrechende Entdeckung. Sie identifizierten das Foxp3-Gen als zentralen molekularen Schalter für die Funktion der Tregs. Untersuchungen an Mausmodellen und Patienten mit der seltenen IPEX-Erkrankung zeigten, dass Mutationen in diesem Gen dazu führen, dass die Immunregulation versagt und das Immunsystem außer Kontrolle gerät. Gemeinsam schufen die drei Forschenden die Grundlage für ein völlig neues Verständnis der körpereigenen Immunregulation – und damit für Therapien, die gezielt Immunreaktionen dämpfen oder stimulieren können - so die Begründung des Kommittees. Die Arbeiten von Brunkow, Ramsdell und Sakaguchi hätten das Verständnis des Immunsystems nachhaltig geprägt. Weltweit laufen klinische Studien, die auf regulatorischen T-Zellen basieren und neue Therapien gegen Krankheiten wie Rheumatoide Arthritis, Lupus oder Typ-1-Diabetes erforschen. Auch in der Krebsimmuntherapie eröffnen Tregs neue Möglichkeiten, indem sie genutzt werden könnten, um die Immunantwort gegen Tumore zu verstärken. In der Transplantationsmedizin wiederum lassen ihre Erkenntnisse hoffen, Abstoßungsreaktionen künftig gezielter zu verhindern.

Der Verkündung des Medizin-Nobelpreises bildet den Auftakt der Nobelpreiswoche. Am 7. Oktober folgt die Bekanntgabe des Physik-Nobelpreises, am 8. Oktober der Chemie-Nobelpreis. Anschließend folgen der Literaturnobelpreis, der Friedensnobelpreis und nächste Woche der Preis für Wirtschaftswissenschaften. Die Preise gehen auf den Erfinder des Dynamits und Unternehmer Alfred Nobel zurück, der den Großteil seines Vermögens einer Stiftung vermachte. Das Gelde sollte jedes Jahr jenen zukommen, "die im vergangenen Jahr den größten Nutzen für die Menschheit erbracht haben.“ Die Auszeichnung ist heuer mit elf Millionen Schwedischen Kronen (eine Million Euro) dotiert. Die Verleihung der Preise findet dann am 10. Dezember, dem Todestag Nobels, in Stockholm statt. Der Friedensnobelpreis wird in Oslo, Norwegen, verliehen.

Fakten Seit 1901 werden die Nobelpreise für Medizin, Physik und Chemie vergeben. 115 Medizinnobelpreise wurden bisher vergeben. Der jüngste Preisträger war 31 Jahre alt. Frederick G. Banting erhielt den Medizin-Nobelpreis im Jahr 1923. Der älteste Preisträger für den Medizinnobelpreis war im Jahr 1966 der damals 87 Jahre alte Peyton Rous. 20 der bisher Ausgezeichneten stammen aus Österreich oder sind durch ihre Forschungsarbeit eng mit Österreich verbunden