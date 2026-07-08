Machen Fisch, Olivenöl und Gemüse glücklich?

Wer an mediterrane Ernährung denkt, denkt meistens an das Herz, die Gefäße und ein insgesamt längeres Leben. Eine neue Studie in BMJ Open richtet den Blick nun auf einen ganz anderen Bereich: die Psyche.

Demnach war eine stärkere Orientierung an der Mittelmeerkost vor allem bei älteren Erwachsenen mit höherem psychischem Wohlbefinden verbunden, unabhängig von Faktoren wie Einkommen, Bildung, Bewegung, Rauchen, Gesundheitszustand und depressiven Symptomen.

Untersucht wurden 3296 Menschen ab 50 Jahren in England, im Durchschnitt waren sie rund 68 Jahre alt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten in den Jahren 2018/2019 Angaben zu ihrer Ernährung. Bewertet wurde, wie stark diese einem mediterranen Muster entsprach. Später wurde analysiert, wie es um ihr psychisches Wohlbefinden stand, auch während der frühen Phase der COVID-19-Pandemie im Sommer 2020.

Dabei zeigte sich: Je stärker die Ernährung mediterran war, desto besser war das psychische Wohlbefinden. Und: Menschen mit höherer mediterraner Ernährungstreue zeigten während der frühen Pandemie einen geringeren Rückgang ihres seelischen Wohlbefindens. Die Studie beweist damit nicht, dass Olivenöl und Fisch direkt glücklicher machen, sondern einen stabilen Zusammenhang – auch in einer belastenden gesellschaftlichen Ausnahmesituation.