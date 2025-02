Corona: Neuer Mechanismus der Abwehr von SARS-CoV-2 entdeckt

Ein Forschungsteam der MedUni Wien hat einen bisher unbekannten Mechanismus entdeckt, der es bestimmten Zellen ermöglicht, SARS-CoV-2 zu bekämpfen. Die aktuell im Fachmagazin Frontiers in Immunology publizierten Studienergebnisse eröffnen neue Möglichkeiten für die Therapie insbesondere schwerer Verläufe von Covid-19, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Medizinischen Universität am AKH Wien.

Der bisher bekannte Weg der Infektion durch SARS-CoV-2 führt über einen bestimmten Rezeptor von Zellen (ACE2), an den das prägnant ausgebildete Spike-Protein des Virus bindet. Monozyten, die Wächterzellen des angeborenen Immunsystems, bilden die erste Verteidigungslinie gegen virale Infektionen. Sie verfügen jedoch über keine ACE2-Rezeptoren. Wie sie trotzdem SARS-CoV-2 erkennen und bekämpfen können, konnte sich die Wissenschaft bisher nicht erklären.