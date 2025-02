Schweizer Forschende kommen noch effektiverer Malaria-Impfung näher

Forschende der Universität Bern haben den Malariaparasiten gentechnisch so verändert, dass er keine Malaria auslösen kann. Künftig könnte der geschwächte Parasit als Lebendimpfstoff eingesetzt werden, wie der Schweizerische Nationalfonds (SNF), eine Stiftung zur Wissenschaftsförderung, am Freitag mitteilte.

Getestet wurde der Impfstoff an Mäusen. Bei diesen zeigte er Wirkung, hieß es in einer Studie in der Fachzeitschrift Plos One. Bis zu einem wirklich sicheren Impfstoff für den Menschen sei es aber noch ein weiter Weg. "Bei einer Impfung, die millionenfach verabreicht werden soll, muss sichergestellt sein, dass der abgeschwächte Parasit nicht doch vereinzelt durchkommt und Malaria auslöst", betonte der für das Projekt verantwortliche Zellbiologe Volker Heussler von der Universität Bern in der Mitteilung.

Zwei Gene ausgeschaltet – Vorteil gegenüber bereits zugelassenen Präparaten

Bisher zugelassene Impfstoffe gegen Malaria bestehen aus einem einzelnen Protein des Malaria-Parasiten. Die Impfung erzeugt laut SNF bei maximal siebzig Prozent der Geimpften einen Schutz und hält ohne Auffrischung nur etwa ein Jahr an.

Deshalb suchen Forscherinnen und Forscher nach einem Weg, einen effektiveren Impfstoff aus einem abgeschwächten Malaria-Parasiten herzustellen. In einem Screening testeten sie dafür 1.500 verschiedene Varianten des Parasiten, bei denen jeweils ein anderes Gen ausgeschaltet worden war.