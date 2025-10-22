Lungenhochdruck: Erstmals Chance auf Bremsen des Krankheitsverlaufs

Erstmals gibt es für Patienten mit Lungenhochdruck (pulmonale arterielle Hypertonie) eine Chance auf direkte Beeinflussung des Krankheitsverlaufes. Das hat eine vor wenigen Tagen im renommierten New England Journal of Medicine publizierte Studie mit dem Wirkstoff Sotatercept ergeben, an der auch drei Kliniken aus Österreich teilgenommen haben. "Pulmonal-arterielle Hypertonie ist eine lebensbedrohliche Erkrankung, die durch fortschreitende Umgestaltung der Lungengefäße, ihre zunehmende Verengung und einen erhöhten Lungengefäßwiderstand gekennzeichnet ist und letztendlich zu Rechtsherzversagen und zum Tod führt", schreiben Vallerie McLaughlin (Medizinische Fakultät der University of Michigan in Ann Arbor) und ihre Co-Autoren in der weltweit angesehensten medizinischen Fachzeitschrift.

Schlechte Prognose Zwar handelt es sich bei Lungenhochdruck um eine seltene Erkrankung, doch sie endet für die Betroffenen nach jahrelangem Fortschreiten der Symptome, speziell ein immer größer werdender körperlicher Leistungsverlust, oft tödlich. Ohne Behandlung beträgt die Lebenserwartung nur etwa drei Jahre. Vor allem symptomatische medikamentöse Therapien können zwar die Lebensqualität erhöhen, haben aber kaum Auswirkungen auf den Verlauf der Erkrankung. Eingesetzt werden vor allem sogenannte Endothelin-Rezeptor-Antagonisten, Prostaglandin-ähnliche Substanzen bzw. auch Phosphodiesterase-Hemmstoffe, zu denen beispielsweise auch der Viagra-Wirkstoff Sildenafil gehört. Die Behandlung soll vor allem die Lungengefäße erweitern und so den Druck senken. In den vergangenen Jahren kam mit einem ersten Wirkstoff aus der Klasse der sogenannten Activin-Signalinhibitoren ein neues Behandlungsprinzip aus der wissenschaftlichen Forschung. Die Substanz Sotatercept soll die Umgestaltung der Lungengefäße durch eine Verbesserung des Gleichgewichts zwischen Mechanismen des Zellwachstums und gegenteilig wirkenden Prozessen bremsen. Vor einigen Monaten gab es zur Verwendung des Medikamentes bei Patienten mit langjähriger pulmonaler Hypertonie sehr positive Studienergebnisse. In der neuen klinischen Untersuchung sollte aber geklärt werden, ob das Medikament auch schon quasi ab der Diagnose einen Effekt hat, der sich in einer Verlangsamung des Krankheitsverlaufes äußert.