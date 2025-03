Im Fachjournal Science Immunology berichtet das Team um Sylvia Knapp, Asma Farhat und Riem Gawish von der Medizinischen Universität Wien über seine neuen Erkenntnisse zur idiopathischen Lungenfibrose (IPF). Dabei kommt es durch die zunehmenden Ablagerungen von Bindegewebe zu immer stärkeren Einschränkungen bei der Atmung, die letztendlich zum Tod führen.

Junge Mäuse mit alten Immunzellen gefährdeter

Da die Krankheit verstärkt in höherem Alter auftritt, ging man bisher vielfach davon aus, dass sie in den altersbedingten Veränderungen von Zellen in der Lunge begründet ist. Der neuen Untersuchung zufolge ist dem aber eher nicht so: Es scheint vor allem an altersbedingten Veränderungen im Immunsystem zu liegen.

Das Team implantierte nämlich Immunzellen aus dem Knochenmark von älteren Mäusen in jüngere Artgenossen und beobachtete in der Folge, dass diese Tiere nicht ihrem jungen Alter entsprechend gut vor Fibrose geschützt waren. Bei den Tieren, deren Abwehrsystem künstlich älter gemacht wurde, wanderte vermehrt eine spezielle Gruppe von Immunzellen, sogenannte profibrotische Makrophagen, in das Lungengewebe ein und förderte dort die schädliche Bindegewebe-Bildung.

Sie konnten sich dort vor allem deshalb gut anreichern, weil gleichzeitig die Neubildung bestimmter T-Zellen, die eigentlich mit dem Stoff Interleukin-10 Entzündungen bekämpfen, gezielt unterdrückt wurde, wie die Wissenschafterinnen und Wissenschafter zeigten.