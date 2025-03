5 Risikofaktoren, die bis zu 15 Lebensjahre kosten

Frauen mit den fünf Risikofaktoren sterben im Schnitt 15 Jahre früher, Männer 12 Jahre

Das Ergebnis: Bei 50-jährigen Frauen mit allen fünf Risikofaktoren treten Herz-Kreislauf-Erkrankungen durchschnittlich 13 Jahre früher auf als bei gesunden Gleichaltrigen – bei Männern sind es etwa 11 Jahre. „Diese Arbeit ist von großer Bedeutung, da sie zeigt, dass man mit rund 50 Jahren noch einiges an seinem Lebensstil beziehungsweise in der Prävention auf individuellem Level ändern kann, um damit seine Lebenserwartung relevant zu beeinflussen. Die bedeutendsten beeinflussbaren Risikofaktoren sind das Aufhören des Rauchens und eine optimale Blutdruckeinstellung bei Bluthochdruck. Das hat die Studie überzeugend für eine globale Kohorte von Menschen zeigen können", wird Holger Thiele, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, in einer Aussendung zitiert.

Zudem verkürzt sich ihre Lebenserwartung erheblich: Frauen sterben im Schnitt 15 Jahre früher, Männer 12 Jahre. Allerdings lässt sich dieser Verlauf durch gezielte Maßnahmen beeinflussen: