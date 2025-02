Warum die Lebenserwartung in Europa nicht mehr steigt: Neue Erkenntnisse

Die steigende Lebenserwartung der Menschen in Europa hat sich laut einer aktuellen Studie der University of East Anglia seit 2011 spürbar verlangsamt. Veröffentlicht in The Lancet Public Health, weist die Untersuchung auf ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel und Fettleibigkeit als Hauptgründe hin. Auch die Covid-19-Pandemie trug zum Rückgang bei.

Unter den analysierten Ländern verzeichnete Großbritannien die größte Verlangsamung der Lebenserwartung. Jüngere Generationen leben möglicherweise nicht mehr länger als ihre Eltern oder Großeltern. Wissenschaftler betonen, dass frühe Investitionen in einen gesunden Lebensstil entscheidend sind. Die Politik ist gefordert, durch mutige Gesundheitsinitiativen gegenzusteuern.