Forscher finden Konstruktionsmängel bei Laufschuhen - mehr als ein Drittel mangelhaft

Die Weltgesundheitsorganisation zählt Laufen zu den empfohlenen Aktivitäten, da es einfach durchzuführen ist – ohne spezielle Sportstätten oder aufwendige Ausrüstung, abgesehen von geeigneten Laufschuhen. Diese müssen jedoch so gestaltet sein, dass sie Verletzungen und Überlastungssymptome vermeiden helfen. Trotzdem erleiden jährlich rund 45 Prozent der Hobbyläuferinnen und -läufer Verletzungen. Obwohl Laufen als gesund gilt, kann es also auch gesundheitliche Risiken bergen.

„Die derzeit üblichen Prüfverfahren für Fersensegmente von Laufschuhen sind nicht ideal. Sie testen unter der Annahme, dass bei jedem Schritt exakt fünf Joule Energie absorbiert werden. Doch jeder Mensch läuft unterschiedlich, was bedeutet, dass auch die erzeugte Energie variiert“, erklärt Franz Konstantin Fuss, Leiter des Lehrstuhls Biomechanik und der vorliegenden Studie an der Universität Bayreuth. Er spricht sich daher für alternative Messmethoden aus, die auf individuellen Belastungsprofilen basieren.

Gemeinsam mit den Doktoranden Tizian Scharl und Niko Nagengast hat Fuss ein neues Prüfverfahren entwickelt, das die Eigenschaften von Fersensegmenten differenzierter erfasst. Dabei wird das Verhältnis von aufgenommener Energie zur eingesetzten Kraft analysiert und ein sogenannter „Schulterpunkt“ bestimmt – jener Punkt, an dem dieses Verhältnis sein Maximum erreicht, also maximale Dämpfung bei minimaler Krafteinwirkung erfolgt. Anhand von vier Parametern zum Schulterpunkt untersuchte das Team 112 Laufschuhmodelle verschiedener Marken und klassifizierte sie in drei Gruppen: