Unbekannte Viren, die uns nicht krank machen: Was tun sie im Körper?

„Wenn wir an Viren denken, dann denken wir üblicherweise an Krankheiten – etwa Grippe- oder Coronaviren. Aber es gibt auch Viren, die in uns leben und die uns nicht krank machen“, sagt der Genetiker Markus Hengstschläger. „Und was wäre, wenn wir solche ,friedliche‘ Viren für uns nutzbar machen könnten, sodass sie vielleicht sogar Medikamente von A nach B in unseren Körper bringen können?“

„Anelloviren“ sind eine Gruppe solcher Viren. „Sie infizieren fast alle Menschen nach der Geburt und bleiben ein Leben lang im Körper“, sagt Marco Hein, Biochemiker und Professor für Molekularbiologie an der MedUni Wien, in der neuen Ausgabe des Wissenschaftstalks „Spontan gefragt“ auf KURIER.TV. Die Sendung entsteht in Kooperation mit dem Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds WWTF. Hein ist auch Forschungsgruppenleiter an den Max-Perutz-Labs. „Diese Viren scheinen unter dem Radar des Immunsystems zu fliegen.“