Noch bevor erste Symptome auftreten, kann KI gesundheitliche Risiken erkennen. Statt erst auf Krankheit zu reagieren, setzt sie früher an: im Alltag der Menschen, über Wearables, Apps und digitale Begleiter. Besonders in der Vorsorge und Prävention eröffnet Künstliche Intelligenz neue Möglichkeiten, Gesundheit aktiv zu erhalten, und zwar lange vor dem Arztbesuch. Dabei ist es wichtig, zwischen unterschiedlichen Formen von KI zu unterscheiden. „Klassische KI-Modelle werden in der Medizin seit vielen Jahren eingesetzt, etwa in der Früherkennung von Brustkrebs“, sagt Jan Smeddinck vom Ludwig Boltzmann Institute for Digital Health and Prevention. Sie basierten auf klar annotierten Datensätzen und lieferten gut überprüfbare Ergebnisse. Generative KI-Modelle hingegen erzeugen neue Inhalte und wirken stärker und werden aktuell besonder häufig in der Kommunikation eingesetzt. „Das eröffnet neue Chancen – wirft aber auch Fragen zu Verlässlichkeit und Zertifizierung auf.“ Wie KI in der Prävention konkret eingesetzt wird, zeigt die Arbeit von Daniela Wurhofer am Ludwig Boltzmann Institut. Dort werden digitale Anwendungen erforscht, die Menschen bei Bewegung, Rehabilitation oder Verhaltensänderung unterstützen. „Es werden Apps eingesetzt, die Trainings- und Aktivitätspläne individuell anpassen, etwa in der Herz-Kreislauf-Rehabilitation“, sagt Wurhofer. KI könne motivierende Nachrichten formulieren oder die Pläne dynamisch anpassen. Akzeptanz sei dabei wichtig. „Viele Patientinnen und Patienten merken gar nicht mehr, ob eine Empfehlung von einem Menschen oder von einer KI stammt“, so Wurhofer. Entscheidend sei, ob die Unterstützung als hilfreich empfunden werde. Personalisierte KI-Hinweise würden sogar teils besser angenommen als Expertenempfehlungen.

Ein wichtiger Treiber der KI-gestützten Prävention sind tragbare Gesundheitstechnologien wie Smartwatches. Sie liefern Daten zu Bewegung, Herzfrequenz, Schlaf. „Hier liegt enormes Potenzial auf einer sehr niederschwelligen Ebene“, sagt Wurhofer. Unregelmäßigkeiten könnten früh erkannt werden. Gleichzeitig komme es auf die Gestaltung der Mensch-Maschine-Interaktion an. „Zu viele Warnungen können kontraproduktiv sein“, warnt Wurhofer. KI müsse auch daraufhin trainiert werden, wann und wie sie Hinweise gibt, angepasst an die Lebenssituation.