Kreatin-Hype: Was Kreatin im Körper macht und wer profitiert

Kreatin gilt seit Jahren als eines der beliebtesten Nahrungsergänzungsmittel im Sport. Doch was kann die Substanz tatsächlich leisten – und wo liegen ihre Grenzen? Kreatin wird im menschlichen Körper selbst gebildet – in Leber, Nieren und Bauchspeicheldrüse aus den Aminosäuren Glycin, Arginin und Methionin. Über den Blutkreislauf gelangt es in verschiedene Gewebe, vor allem in die Muskulatur, in der rund 95 Prozent des körpereigenen Kreatins gespeichert sind. Der Rest verteilt sich unter anderem auf Gehirn und Herz. In den Zellen wird Kreatin zu Phosphokreatin umgewandelt, einer energiereichen Verbindung, die eine zentrale Rolle bei der raschen Regeneration von ATP (Adenosintriphosphat), dem wichtigsten Energieträger der Zellen, spielt. Dieser Mechanismus ist besonders für Gewebe mit hohem Energiebedarf wie Skelettmuskulatur, Herzmuskel und Gehirn entscheidend. Nach seiner Funktion wird Kreatin zu Kreatinin abgebaut und über die Nieren mit dem Urin ausgeschieden. Entgegen häufiger Annahmen in sozialen Medien sei Kreatin kein Steroid. „Die Rolle von Kreatin beim Muskelaufbau besteht ausschließlich darin, Energie für Kontraktion und Zellatmung bereitzustellen, es ist keinesfalls ein Ersatz für Steroide“, erklärt der Pharmaforscher und ehemalige Professor Mehdi Boroujerdi, der kürzlich mit dem Handbook of Creatine and Creatinine In Vivo Kinetics ein Buch zum Thema veröffentlicht hat. Steroide fördern hingegen den Muskelaufbau, indem sie die Proteinsynthese steigern und Regeneration beschleunigen.

Wirkung als Nahrungsergänzungsmittel Am besten untersucht ist Kreatin‑Monohydrat. Es erhöht nachweislich die Kreatin‑ und Phosphokreatinspeicher in den Muskeln und verbessert damit die ATP‑Regeneration bei kurzen, intensiven Belastungen. Das kann zu einer höheren Kraftleistung, besseren Sprintwerten und einem größeren Trainingsvolumen führen. Über die körperliche Leistungsfähigkeit hinaus zeigen Studien Hinweise auf mögliche positive Effekte auf die kognitive Funktion, etwa auf Gedächtnis, Stimmung und Verarbeitungsgeschwindigkeit, insbesondere bei Menschen mit niedrigen Ausgangswerten, etwa im höheren Alter. Zunehmend rückt Kreatin auch als möglicher therapeutischer Ansatz in den Fokus, etwa bei Parkinson, Depressionen oder beim Muskel‑ und Knochenabbau in den Wechseljahren. Belastbare klinische Beweise stehen jedoch noch aus. „Die entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften von Kreatin unterstreichen sein Potenzial für den klinischen Einsatz, allerdings sind robustere Studien notwendig, um diese Vorteile zu bestätigen“, so Boroujerdi. Langfristig sei sogar eine Neubewertung denkbar: „Bei ausreichender wissenschaftlicher Begründung sowie einer geeigneten Darreichungsform und Dosierung könnte Kreatin eines Tages eher als frei verkäufliches Therapeutikum denn als bloßes Nahrungsergänzungsmittel anerkannt werden.“